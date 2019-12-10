الهلال مع شباب الأهلي والنصر يواجه السد بدوري أبطال آسيا

صحيفة الخليج الالكترونية أجريت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للعام 2020، وأوقعت القرعة فريق الهلال ضمن المجموعة الثانية، بجانب شباب الأهلي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي والمتأهل من الملحق رقم 3. فيما سيلعب التعاون ضمن فرق المجموعة الثالثة، بجانب الدخيل القطري، والشارقة الإماراتي، وبيرسيوليس الإيراني، بينما يلعب النصر ضمن فرق المجموعة الرابعة، بجانب سيباهان الإيراني، والسد القطري، والمتأهل من الملحق رقم 1. وجاء توزيع الفرق المشاركة على المجموعات كالآتي: المجموعة الأولى: ـ الوحدة الإماراتي. ـ الشرطة العراقي. ـ المتأهل من الملحق رقم 4 . ـ المتأهل من الملحق رقم 2. المجموعة الثانية: – الهلال السعودي. ـ شباب الأهلي الإماراتي. Advertisements ـ باختاكور الأوزبكي. ـ المتأهل من الملحق رقم 3. المجموعة الثالثة: – الدحيل القطري. ـ التعاون السعودي. – الشارقة الإماراتي. – بيرسبوليس الإيراني. المجموعة الرابعة: ـ سيباهان الإيراني. ـ السد القطري. ـ النصر السعودي. ـ المتأهل من الملحق رقم 1.

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