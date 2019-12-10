محكمة جزائرية تقضي بسجن أويحيى والسلال 15 و12 عاماً بتهم فساد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر قاضي محكمة الجنح في الجزائر العاصمة الثلاثاء أحكاماً بسجن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى 15 عاماً، وسلفه عبد المالك سلال 12 عاماً بعد إدانتهما بالفساد، في تهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة في قضية تركيب السيارات، التي تتعلق بتقديم رجال أعمال أصحاب مصانع تركيب السيارات رشى مقابل الحصول على «امتيازات غير مستحقة».

كما تم تغريم كليهما بـ100 مليون سنتيم لذات التهم مع حرمان أويحيى من حقوقه المدنية والسياسية، ومصادرة كل العائدات والأملاك المكتسبة بطرق غير مشروعة.

وقضت المحكمة بسجن عدد من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد. من بينهم، وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الذي حكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاماً غيابياً إضافة إلى صدور أمر دولي بالقبض عليه، ووزيرا الصناعة سابقاً يوسف يوسفي ومحجوب بدة (عشر سنوات). وقضت كذلك بسجن وزيرة السياحة السابقة نورية يمينة زرهوني لمس سنوات.

وصدرت أحكام بين 3 و7 سنوات ضد رجال الأعمال الثلاثة، أحمد معزوز (7 سنوات) وحسن عرباوي (6 سنوات) ومحمد بعيري (3 سنوات). أما فارس سلال نجل رئيس الوزراء السابق وشريك معزوز فحكم عليه بالسجن 3 سنوات.

واستفاد وزير النقل السابق عبد الغني زعلان من البراءة في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية، باعتباره كان مدير حملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قبل أن يتراجع عن الترشح ثم يستقيل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.