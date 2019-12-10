شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الخارجية السعودية تذيع بثا مباشرا لقمة مجلس التعاون الخليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الخارجية السعودية على حسابها الرسمى على تويتر بث مباشر لفعاليات قمة مجلس التعاون الخليجى فى دورتها الـ 40 المنعقدة حاليا فى عاصمة المملكة العربية السعودية بالرياض.

وتبحث القمة الخليجية عددًا من الموضوعات والقضايا فى مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية فى المنطقة على دول المجلس.

وكان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى، بدأوا الاجتماعات التحضيرية للقمة، يوم الاثنين، وخلال الاجتماع، بحث وزراء الخارجية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التحضيرية، بما فى ذلك تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه بشأن قرارات المجلس الأعلى، والمجلس الوزارى، وما تم إنجازه فى إطار تحقيق التكامل والتعاون فى مسيرة العمل الخليجى المشترك، بالإضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرا لرفعها إلى الدورة الأربعين للتوجيه بشأنها.

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بث مباشر .. برئاسة #الملك_سلمان، بدء أعمال #القمة_الخليجية الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية