شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: لا جدوى من توسيع المنطقة الآمنة التركية على الحدود السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مبعوث الرئيس الروسى الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، أن بلاده لا ترى أى جدوى من توسيع المنطقة الآمنة التركية على الحدود السورية، مشددا على ضرورة أن تبقى هذه العملية فى إطار مذكرة سوتشى الأخيرة بين موسكو وأنقرة.

وقال لافرينتييف، فى تصريح له اليوم الثلاثاء، "إن مذكرة سوتشى التى وقعها الرئيسان الروسى والتركى تنص على تحديد المنطقة التركية الآمنة على الحدود السورية ، نعتقد أنه يتعين الحفاظ على هذه المنطقة دون توسيع، حيث إن أى توسيع لها لن يجلب أية فوائد".

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يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره التركى رجب طيب أردوغان، وقّعا فى أكتوبر الماضى، مذكرة تفاهم لإنهاء الوضع المتوتر على الحدود السورية التركية، حيث اتفق الجانبان على 10 نقاط بشأن سوريا منها انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترًا داخل الأراضى السورية ومغادرة بلدتى تل رفعت ومنبج بالإضافة إلى قيام القوات الروسية والتركية بتسيير دوريات مشتركة شمالى سوريا فى نطاق 10 كيلومترات من الحدود، ونشر حرس الحدود السورى والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الموجودين فى تركيا.