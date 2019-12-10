شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لفعاليات القمة الخليجية بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يقدم الخليج 365 بثا مباشرا لفعاليات قمة مجلس التعاون الخليجى التى تنطلق ظهر اليوم من قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياص فى دورتها الأربعين بمشاركة قادة دول الخليج الست.

وقد سبق قمة اليواجتماع المجلس الوزاري للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التحضيرى للقمة الخليجية أمس الثلاثاء بنقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.

وقد أشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى عبد اللطيف الزيانى؛ فى تصريحات سابقة له نقلتها وكالة الأنباء(واس)، أن القمة ستناقش عددا من الموضوعات المهمة فى تعزيز مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء فى مختلف المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاسات الأوضاع الأمنية فى المنطقة على دول الخليج.

وأعرب الزيانى عن ثقته فى أن القمة ستخرج بقرارات بناءة تعزز اللحمة الخليجية وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وترسخ أركان محلس التعاون.

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ومن جانبه عبر وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية عن تفاؤله بالقمة مؤكدا التزام الرياض بالتكتل الخليجى ضمن رؤيتها لاستقرار المنطقة.

يذكر أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجى أو مجلس التعاون لدول الخليج العربى هو منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من 6 دول عربية تطل على الخليج العربى وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية هى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.

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