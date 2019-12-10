شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: النظام الإيرانى مستمر فى سياساته العدوانية وتقويض الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، فى الجلسة الافتتاحية لبدء أعمال القمة الخلجية الدورة الـ 40، أن استضافة السعودية للقمة الخليجية تأتى استجابة لرغبة الإمارات.

وأضاف الملك سلمان خلال كلمته فى افتتاح القمة، أن مجلس التعاون تمكن منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التى مرت بها المنطقة، وأن النظام الإيراني مستمر في سياساته العدوانية وتقويض استقرار الدول المجاورة، مشددا على أنه يجب على المجتمع الدولى اتخاذ ما يلزم لضمان إمدادات الطاقة والممرات البحرية.

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وتستضيف العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فى دورته الأربعين، بدعوة من العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتبحث القمة الخليجية، عددًا من الموضوعات والقضايا والتى من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء فى مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية