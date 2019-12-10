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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية أغلبهم أسرى محررون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الثلاثاء، 13 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم فتيان، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين، ومداهمة منازل منها لأسرى سابقين، وتسليم بلاغات لمواطنين آخرين لمراجعة مخابراتها.

 

وذكر نادى الأسير الفلسطينى، فى بيان، إن الاحتلال اعتقل ثلاثة مواطنين من بلدة دير أبو مشعل بمحافظة رام الله والبيرة وثلاثة آخرين من بيت لحم وجميعهم أسرى سابقون.

 

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كما اعتقل الاحتلال، ثلاثة مواطنين من نابلس، بالإضافة إلى معتقلين اثنين من محافظة جنين؛ حيث جرى اعتقالهما من أمام حاجز عسكرى بالقرب من بلدة عرابة.

 

وفى القدس، تم اعتقال فادى عليان وهو أحد حراس المسجد الأقصى، والفتى منتصر ناصر سبتة (15 عاما)، من بلدة العيسوية.

 

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