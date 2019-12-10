شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودى : يجب على منطقة الخليج أن تتحد فى مواجهة عدوانية إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، إنه يجب على منطقة الخليج أن تتحد فى مواجهة عدوانية إيران، وإن على دول مجلس التعاون الخليجي تأمين نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ الباليستية، داعيا إلى ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة تلك الأعمال الإيرانية.

وأكد خادم الحرمين الشريفيت، خلال كلمته فى الجلسه الافتتاحية للقمة الخليجية فى دورتها الـ 40، أن استضافة الممكلة للقمة تأتى لرغبة الأشقاء فى الامارات. حيث كان من المقرر أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال هذه القمة.

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كما وجه الملك سلمان،التحية للشعب الفلسطينى على صموده، مؤكدا حقه فى اقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية.