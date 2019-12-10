شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع العراقية: القوات الأمنية ستظل درع أمن للوطن والمواطنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الدفاع العراقية، أن القوات الأمنية، ستبقى سورا يحمى الوطن من كل من تسول له نفسه المساس بأمن العراق والمواطنين.
وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن المقاتلين الشجعان من أبناء القوات المسلحة، بجميع تشكيلاتها من الجيش والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبى والبشمركة وأبناء العشائر، سطروا أروع ملاحم البطولة والفداء وكتبوا بدمائهم وتضحياتهم قصة نصر كبير على قوى الظلام، وألحقوا الهزيمة بالتنظيمات الإرهابية التى أرادت النيل من أمن وكرامة المواطنين".
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