الرئيس العراقى يدعو الكتل السياسية إلى التعاون لاختيار رئيس جديد للحكومة

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وقال صالح، فى بيان بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير العراق من تنظيم (داعش) الإرهابى، "إننا نعيش الآن يوميات تاريخ جديد، تاريخ يكتبه شبابنا وبناتنا فى ساحات الاعتصامات والتظاهرات السلمية، مطالبين بالعيش الكريم بشعارات ومطالب تستعيد كرامة العيش بعد استعادة كرامة الوطن".
وخاطب الرئيس العراقى، وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، المتظاهرين والقوات الأمنية قائلا، "اجعلوا من الساحات والجسور نقاط تلاقٍ لا تقاطع، ولا تسمحوا للأعداء بان يشوهوا التاريخ العراقى من خلال المندسين والمخربين الذين يريدون بالعراق وأهله سوءا".
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