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الرئيس العراقى يدعو الكتل السياسية إلى التعاون لاختيار رئيس جديد للحكومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الثلاثاء، على ضرورة اكمال مسيرة إصلاح النظام السياسى بالتأسيس لحكم رشيد، داعيا الكتل السياسية للتعاون من أجل تسمية المكلف برئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا تشكيل حكومة جديدة "ضمن مدد وسياقات دستورية تتكفل بحل المشكلات".

 

وقال صالح، فى بيان بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير العراق من تنظيم (داعش) الإرهابى، "إننا نعيش الآن يوميات تاريخ جديد، تاريخ يكتبه شبابنا وبناتنا فى ساحات الاعتصامات والتظاهرات السلمية، مطالبين بالعيش الكريم بشعارات ومطالب تستعيد كرامة العيش بعد استعادة كرامة الوطن".

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وخاطب الرئيس العراقى، وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، المتظاهرين والقوات الأمنية قائلا، "اجعلوا من الساحات والجسور نقاط تلاقٍ لا تقاطع، ولا تسمحوا للأعداء بان يشوهوا التاريخ العراقى من خلال المندسين والمخربين الذين يريدون بالعراق وأهله سوءا".

 

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