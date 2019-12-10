شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المصالحة الروسى: عودة 814 لاجئًا سوريًا إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا، أن 814 لاجئًا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضى السورية. وأوضح المركز، فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن 208 لاجئين عادوا من لبنان عن طريق معبرى (جديدة يابوس - تلكلخ) و606 عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب)، منوهًا بأن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السورى قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضى من الألغام على مساحة 2.3 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير31 عبوة قابلة للانفجار.

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