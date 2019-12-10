شكرا لقرائتكم خبر عن «حريق نوتردام» الأكثر تغريداً 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر وسم «#نوتردام» ترتيب الهاشتاج المرتبطة بأحداث الساعة الأكثر استخداماً هذا العام في العالم بحسب إحصاءات شركة «تويتر»، وأطلق الوسم بعد دقائق من نشوب الحريق الكارثي في كاتدرائية نوتردام في باريس التي يرجع تاريخ بنائها لأكثر من 8 قرون.

وحلت في المرتبة الثانية الحقبة الامبراطورية الجديدة في اليابان «ريوا»، والتظاهرات في فنزويلا.

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