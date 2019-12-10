شكرا لقرائتكم خبر عن كبار المستشرفين يجيبون على 10 أسئلة للعقد القادم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بالتعاون بين المنتدى الاستراتيجي العربي وخبراء .Good Judment Inc لتحليل الاتجاهات العالمية، تم توجيه بعض الأسئلة التي هي بمثابة مؤشرات مبكرة لأي تحولات متوقعة في الاتجاهات السائدة، وتعمل المؤسسة مع كبار المستشرفين Superforecasters في شتى أنحاء العالم الذين سبق وحققت تنبؤاتهم دقة عالية. وطرحت الأسئلة على 150 خبيراً من كبار المستشرفين في شهر أكتوبر 2019، وفيما يلي الإجابات:



س1

هل يتجنّب اقتصاد العالم فترة كساد كبير حتى عام 2030؟

بَعْدَ عقد من انتعاش اقتصاد العالم، ثمة مؤشرات متزايدة تُنْذِر بأزمة اقتصادية جديدة. ويتوقع كبار المستشرفين أن يكون هناك ركود عالمي واحد على الأقل خلال العقد المقبل. ومع ذلك، فإن تكرار الكساد الكبير عميق الأثر ليس في الأفق. فقد تزامن معه عدد من الأحداث النادرة، منها «فقاعات الأصول» المتعددة في العديد من الاقتصادات، والأزمة في ثقة المستهلك والشركات، وأزمة الائتمان في أعقاب انهيار بنك ليمان براذرز، ويجادل البعض بأن المصارف المركزية العالمية باتت أكثر حنكة في توجيه الاقتصادات المتعثرة، فيما يشير آخرون إلى أن التقنيات الناشئة ستعمل على النهوض بالاقتصادات الكبرى في السنوات المقبلة.

يعتقد كبار المستشرفين أن فرصة أن يتجنّب العالم حدوث كساد كبير آخر في العقد المقبل هي ثلاثة إلى واحد تقريباً.

نعم 76%

لا 24%



س2

هل يصمد نظام التجارة العالمي الذي تأسس في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية في وجه النزعة الشعبوية الراهنة؟

في السنوات الأخيرة، بات النظام المستند إلى أسس منظمة التجارة العالمية عُرضة للضغوط، ويلاحظ كبار المستشرفين أنّ ثمة تهديدات محيقة بنُظم التجارة العالمية، بما في ذلك النزعة المتزايدة لدولتين أو مجموعة دول لمحاولة إرساء دعائم نُظم تجارية إقليمية جديدة، مثل الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي الذي سعت إليه روسيا، أو الشراكة عبر المحيط الهادئ بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وعليه، يرى العديد من المستشرفين أن نظام التجارة العالمي سيكون رسمياً ضمن منظمة التجارة العالمية في الأعوام العشرة المقبلة.

ولكن يرى المستشرفون احتمالية ضئيلة في انسحاب الدول من منظمة التجارة العالمية، ويرى العديد منهم أن الصين وروسيا تتمتعان من خلال عضويتهما في منظمة التجارة العالمية بمكاسب تفوق التكلفة المترتبة عليهما.

نعم 95%

لا 5%



س3

هل يمكن تجنّب «الإنترنت المنقسِمة» بوجود إنترنت تقودها الولايات المتحدة وأخرى تقودها الصين بحلول عام 2030؟

سيتم تجنب «الإنترنت المنقسِمة» بسبب التكلفة الكلية والجهد الهائل اللازمين لتطوير منظومة منفصلة بشكل كامل، فهناك تشابك بين الاقتصادين الأمريكي والصيني سواء من حيث الطلب الأمريكي المتزايد باستمرار على الإنتاج الضخم من السلع الاستهلاكية الصينية أو من حيث تفضيلات الطبقة الوسطى المتنامية في الصين للعلامات التجارية الأمريكية.

غير أن التعاون بين الولايات المتحدة والصين لن يأخذ بالازدياد. وستظل الحالة الراهنة الرقمية قائمة وسيستمر تدفق الكثير من المعلومات عبر الشبكات العالمية.

ومع ذلك، وإلى حد ما، فإن «الإنترنت المنقسِمة» موجودة بالفعل، مع وجود «جدار الحماية العظيم» ووجود مقدمي خدمات إنترنت لديها مختلفين كل الاختلاف، ومن المرجح أن تزداد العقبات التي تعوق التدفق الكامل والحر للمعلومات، ولكن لن تظهر شبكة إنترنت صينية منفصلة بشكل كامل لا تربطها أي صلة ببقية العالم.

نعم 80%

لا 20%



س4

هل يتسبب شن هجوم إلكتروني في تعطل أحد نظم البنية التحتية الأساسية في أحد بلدان مجموعة السبع لأكثر من يوم واحد قبل 2030؟

رجح المستشرفون، وبنسبة 66٪، أن يتسبب شنّ هجوم إلكتروني في تعطل أحد نظم البنية التحتية الأساسية في إحدى بلدان مجموعة السبع لأكثر من يوم واحد قبل عام 2030، فنظم الأقمار الاصطناعية عرضة بقدر كبير للهجمات الإلكترونية، لكن أهميتها الاستثنائية للاقتصادات المتقدمة تجعلها محمية بطريقة منيعة، وأما شبكات الطاقة الكهربائية فقد ثبت أنها عرضة للهجمات الإلكترونية. وتبدو إيطاليا أكثر عرضة للخطر إذ إن لديها شركتين للطاقة الكهربائية لا أكثر، بينما تلك دول مجموعة السبع الأخرى شركات متعددة، منفصلة عن بعضها البعض.

نعم 66%

لا 34%



س5

هل يتبوأ اقتصاد الولايات المتحدة المرتبة الأولى أم الثانية أم الثالثة عالمياً في عام 2030؟

يرى كبار المستشرفين فرصة اثنين إلى ثلاثة أن يظل اقتصاد الولايات المتحدة الأكبر في العالم بعد مرور عقد من الآن، ويقول هؤلاء إن حجم اقتصاد الولايات المتحدة يبلغ 1.5 ضعف اقتصاد الصين من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وحتى لو افترضنا أن اقتصاد الولايات المتحدة سجل معدلات نمو متواضعة وسجل اقتصاد الصين في المقابل نمواً متسارعاً، فإن الأمر سيستغرق أكثر من عشر سنوات ليحلَّ كل اقتصاد منهما محلَّ الآخر من حيث الترتيب.

الأولى 65%

الثانية 33%

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س6

هل ستظل حصة أوبك من إنتاج

النفط الخام في العالم تزيد عن 33% في عام 2030؟

يعتقد كبار المستشرفين أنه من المرجح بنسبة 90 في المئة أن تورد أوبك أكثر من ثلث إمدادات العالم من النفط الخام بعد مرور عقد من الآن، ويقول كبار المستشرفين أن أوبك قوية وذات شأن مثلما كانت على الدوام ونجحت في تحقيق استقرار أسعار النفط منذ عام 2009 وأثبتت أن فعاليتها تفوق فعالية منتجي النفط الصخري المنقسمين على أنفسهم، بالإضافة إلى احتمال انضمام أعضاء جدد إلى أوبك، كالبرازيل وروسيا، وأشاروا إلى أنه «سيظل النفط مستخدماً طالما هو موجود».

نعم 90%

لا 10%



س7

هل تفاقم ندرة المياه المخاطر الأمنية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟

في العموم، يشكل احتمال أن تكون ندرة المياه بمثابة محرك لصراع إقليمي واحد أو أكثر على مدى العقد المقبل 8٪، وفقاً لكبار المستشرقين في إجابتهم عن سؤال عما إذا كانت ندرة المياه ستسبب صراعاً بين الأردن وإسرائيل، أو بين مصر وإثيوبيا، أو بين تركيا والعراق قبل حلول عام 2030. وقد رأى هؤلاء أن فرصة اندلاع صراع بين الأردن وإسرائيل لا تتجاوز على الأرجح 1%، أما فرصة اندلاع صراع بين مصر وإثيوبيا أو تركيا والعراق خلال العقد المقبل فتبلغ حسب توقعاتهم 3% على التوالي، في حين أن احتمال وقوع صراعين أو أكثر من تلك الصراعات يقدر بـ1%. ويقول كبار المستشرفين إن البلدان المذكورة انتهت من تشييد، أو تقوم حالياً بتشييد محطات تحلية مياه واسعة النطاق وعالية السعة من شأنها أن تقلل من اعتمادها على مياه الأنهار والمياه الجوفية وما إلى ذلك، مثلما تقلل من احتمال اندلاع صراع.

نعم بين الأردن وإسرائيل 1%

نعم بين تركيا والعراق 3%

نعم بين مصر وإثيوبيا 3%

نعم صراعان أو أكثر من تلك الصراعات 1%



س8

هل ستؤدي حقول غاز شرق المتوسط الواقعة قبالة سواحل قبرص ولبنان ومصر إلى تعزيز استقرار المنطقة؟

تشير التقديرات إلى أنّ هناك احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي في حوض الشام الأمر الذي ينطوي على إمكانية إحداث تحول في المشهد السياسي في المنطقة، ويمتدّ حوض الشام وحوض دلتا النيل إلى المياه الإقليمية لكلّ من لبنان وإسرائيل وفلسطين وقبرص وتركيا ومصر، والسؤال الذي طرح هنا: هل سيواجه لبنان وإسرائيل صراعاً عسكرياً كبيراً بحلول عام 2030 إذا كان لبنان ينتج أكثر من 50 مليار قدم مكعبة سنوياً؟ يرى كبار المستشرفين أن احتمال نشوب نزاع عسكري كبير بين إسرائيل ولبنان سينخفض بشكل كبير إذا أصبحت حقول الغاز البحرية اللبنانية مصدراً رئيسياً لإنتاج جديد، فاحتمال الصراع هو 41% إذا كان إنتاج لبنان أقل من 50 مليار قدم مكعبة سنوياً بحلول عام 2030، بينما ينخفض إلى 14% فقط إذا ارتفع إنتاج لبنان فوق هذا الحد.

ويقول كبار المستشرفين إن من المرجح أن تعزز حقول الغاز الاستقرار شريطة أن تكون لجميع الدول المتاخمة حصة منها، وتجنب الصراع سيصب في المصلحة الاقتصادية لجميع الأطراف.

إذا كان لبنان ينتج أكثر من 50 مليار قدم مكعبة سنوياً بحلول عام 2030:

نعم 14%

لا 86%

إذا كان لبنان ينتج أقل من 50 مليار قدم مكعبة سنوياً بحلول عام 2030:

نعم 41%

لا 59%



س9

هل ستؤدي العقوبات الاقتصادية إلى انهيار نظام الحكم في إيران؟

ناقش كبار المستشرفين فيما إذا كانت إيران سيحكمها مرشد أعلى في عام 2030، ولاحظوا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد رزحت تحت وطأة عقوبات اقتصادية أمريكية منذ قيامها في عام 1979، وعليه فإنه من غير المحتمل أن تتسبب مثل هذه القيود وحدها في انهيار شكل الحكم القائم فيها حالياً، من المرجح أن تقود العقوبات إلى تغيير في سلوك النظام أكثر من تغيير النظام بحد ذاته.

نعم 12%

لا 88%



س10

هل سنشهد تسارعاً في وتيرة انتشار الأسلحة النووية في المنطقة؟

فيما يتعلق بعدد القوى النووية المحتملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2030 اتفقت الغالبية العظمى من المستشرفين على أن إسرائيل ستظل قوة نووية، كما أشاروا إلى أن انتشار الأسلحة النووية يتمحور في المقام الأول حول البرنامج النووي الإيراني، ففي حال استطاعت إيران أن تطور أسلحة نووية، فستسعى دول أخرى في المنطقة إلى اقتنائها، ولكن في حال لم تسعَ إيران إلى ذلك، حينها لن يكون ثمة استعجال بين البلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاستكمال برنامج للأسلحة النووية خلال الأعوام العشرة المقبلة.

عدد القوى النووية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2030:

صفر 1%

واحد 89%

اثنان 6%

ثلاثة 3%

أربعة أو أكثر 1%