فستان رقصة ديانا مع ترافولتا لا يجد من يشتريه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يجد الفستان الأزرق المخملي الشهير الذي ارتدته الأمير ديانا عندما رقصت مع جون ترافولتا في البيت الأبيض، خلال عشاء أقامه الرئيس الأمريكي رونالد ريجان على شرف أمير وأميرة ويلز، من يشتريه، بعد عرضه للبيع في مزاد نظمته دار «كيري تايلور» اللندنية الاثنين، ولم تصل المزايدات عليه إلى السعر الأدنى أي 200 ألف جنيه استرليني (حوالى 238 ألف يورو)، على الرغم من بيعه في مزاد سابق في العام 2013، بسعر 281 ألف يورو.

وكان سعر الفستان المخملي الأزرق الغامق الطويل الذي يكشف عن الكتفين، من تصميم فيكتور إدلشتاين، مقدراً بين 250 إلى 350 ألف جنيه استرليني (297 إلى 416 ألف يورو)، واشتهر بفضل صور تظهر ديانا ترقص مع جون ترافولتا على أنغام «يو شود بي دانسينغ» من فيلم «ساتدراي نايت فيفر».

في المقابل، بيعت قطعتان أخريان للأميرة ديانا بسعر عال. فقد بيع فستان مخملي أزرق آخر من تصميم كاثرين كوساك يعود للعام 1986 بسعر 60 ألف جنيه أي ضعف سعره المقدر. كما حقق فستان أقصر كانت ترتديه الأميرة «في مجالسها الخاصة» من تصميم كاثرين وولكر بسعر 35 ألف جنيه بينما كان سعره مقدراً بستة آلاف فقط.