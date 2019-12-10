شرطة نيوزيلاندا تفتح تحقيقاً جنائياً لكشف ملابسات مقتل أشخاص في ثوران بركان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شرطة نيوزيلاندا الثلاثاء أنها ستفتح تحقيقاً جنائياً للكشف عن الأسباب التي أدت إلى مقتل نحو 13 شخصاً في ثوران بركان جزيرة وايت آيلاند. وقال نائب مفوض الشرطة جون تيمز للصحفيين في أعقاب كارثة الإثنين «أستطيع أن أؤكد الآن أننا سنفتح تحقيقاً جنائياً في الظروف التي أدت إلى مقتل وجرح أشخاص في وايت آيلاند».

وكانت شرطة نيوزيلاندا أعلنت أن 8 أشخاص لا زالوا مفقودين من جراء ثوران مفاجئ لبركان وايت آيلاند، ما تسبب بمقتل خمسة أشخاص، مؤكدةً عدم وجود مؤشرات على نجاتهم. ومن بين المفقودين سياح من أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وماليزيا، ومرشدون سياحيون نيوزيلانديون. وستدرس الشرطة أيضاً إمكانية إرسال مهمة إغاثة من أجل استعادة الجثث من الجزيرة الثلاثاء، في ظل وجود مخاطر بوقوع انفجارات بركانية إضافية.

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلاندية جاسيندا أردرن خلال مؤتمر صحفي عقدته الثلاثاء، إلى جانب رئيس الشرطة بروس بيرد «حجم هذه المأساة مدمر، وهناك حاجة إلى طرح تساؤلات، والبحث عن إجابات عنها».