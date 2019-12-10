دخان كثيف يغطي سيدني ويتسبب في عشرات من إنذارات الحريق الكاذبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حاصرت العشرات من حرائق الغابات المستعرة مدينة سيدني الأسترالية الثلاثاء، وتفاقمت الأزمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح الشديدة. وقالت السلطات إن غطاء كثيفاً من الدخان تسبب في إطلاق أجهزة الإنذار لعشرات من إنذارات الحريق الكاذبة.

وأفادت إدارة البيئة في ولاية نيو ساوث ويلز، بأن الدخان في أنحاء المدينة الأكبر من حيث تعداد السكان في أستراليا، أدى إلى تلوث الهواء بمستوى أسوأ 11 مرة من المستوى «الخطير» المعتاد. وأظهر مؤشر جودة الهواء في سيدني مستويات منخفضة للغاية للرؤية في أنحاء المدينة بسبب الضباب الدخاني. وتم إلغاء العديد من خدمات العبارات، إضافة إلى تحذير القطارات من إنذارات الحريق الزائفة في المحطات. كما تم إخلاء العديد من المكاتب في الحي التجاري المركزي، بما في ذلك المحاكم، بسبب الدخان الكثيف المتسرب إلى داخل المباني.

روجر مينتا، مساعد مفوض هيئة الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز، أشار إلى أن فرقه استجابت لأكثر من 500 إنذار كاذب أطلقتها أجهزة الإنذار الآلية الخاصة بالحرائق بسبب الدخان الذي يدخل المباني. وقال «لم يسبق لنا تلقي ذلك الكم من النداءات خلال ساعة واحدة عند الظهيرة، حيث تلقينا 154 إنذاراً آلياً».