شكرا لقرائتكم خبر عن أطماع أردوغان تخطط لانتشار عسكري في ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن المزيد من أطماعه في المنطقة العربية، وأعلن أمس أنه مستعد لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في حال تمت دعوتها من حكومة «الوفاق» المسيطرة على طرابلس. ويتزامن هذا الموقف الذي أعلن عنه مع إعطائه الضوء الأخضر لقواته للبدء في عملية التغيير الديموغرافي لسكان شمالي سوريا، مشيراً إلى أن أنقرة بدأت العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين شمالي البلاد.

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