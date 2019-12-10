الطاير: الإمارات تواكب المستجدات العالمية والتوجهات المستقبلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، انطلقت أمس أعمال الدورة السادسة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة إعمار العقارية، وموانئ دبي العالمية، ومعهد إدارة المشاريع «PMI»، تحت شعار: (تنوُّعُ الثقافات)، بحضور عدد من رؤساء الهيئات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والخبراء العالميين المتخصصين في مجال إدارة المشاريع.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، في كلمته الافتتاحية للمنتدى: تماشياً مع اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) عام 2019 عاماً للتسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، أن تكون دولة الإمارات مرجعاً عالمياً في ثقافة التسامح وسياسته وقوانينه وممارسته، حرصنا على أن تسلط المحاضرات وجلسات المنتدى الضوء على تأثير تنوع الثقافات في مجال إدارة المشاريع وأبرز القضايا والتحديات ذات الصلة، مثل تأثير التنوع الثقافي في مفاهيم إدارة المشاريع، وتأثير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في منظومة إدارة المشاريع، وتطبيقات مفاهيم الإدارة المرنة في مجال إدارة المشاريع، وتحديات استقطاب المواهب في المجالات المتقدمة.

وأضاف: تحرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على مواكبة المستجدات العالمية والتوجهات المستقبلية، من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الضرورية لتجاوز التحديات، وأهمها مئوية الإمارات 2071، واستراتيجيات الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والمهارات المتقدمة، كما تحرص حكومة دبي على مواءمة خططها وبرامج عملها مع توجهات الحكومة الاتحادية في إطار مواكبة المواضيع العالمية، حيث أطلقت عدداً من الاستراتيجيات، منها استراتيجية دبي الذكية 2021، واستراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة 2030، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ومختبرات دبي للمستقبل.

نجاح مستدام

وأكد مطر الطاير أن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع حقق نجاحاً كبيراً في دوراته الخمس السابقة، من حيث حجم الحضور، والمتحدثون العالميون الذين استضافهم، والمواضيع التي ناقشها، حيث تجاوز عدد الحضور في الدورات السابقة 8000 مشارك يمثلون 40 دولة و250 متحدثاً عالمياً شاركوا في 150 جلسة، قدموا فيها خلاصة تجاربهم وخبراتهم وقصص نجاحهم في مجال إدارة المشاريع بمختلف أنواعها، مثل البنى التحتية وقطاعي النقل والمواصلات، والاقتصاد، والرياضة، والفن، والرعاية الصحية، والإبداع والابتكار، كما شهد المنتدى إطلاق جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، التي تهدف إلى اكتشاف ومكافأة وتشجيع وترويج وتمكين الابتكار في إدارة المشاريع، وتوفير قاعدة بيانات تضم أفضل الممارسات ونماذج العمل في إدارة المشاريع، إضافة إلى توفير منصة تبادل الأفكار المبتكرة والتدريب على مهارات إدارة المشاريع.

وقال: خرج المنتدى في دوراته السابقة، بعدد من التوصيات التي ساهمت في تقديم الحلول التي تتماشى مع واقع التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع المختلفة، ومنها تأكيد أهمية استخدام المؤسسات مبادئ ومهارات إدارة المشاريع، باعتبارها جزءاً من الأعمال المؤسسية، وكذلك تأكيد أن المؤسسات الرائدة والمبتكرة تتفهم الأخطاء باعتبارها عنصراً رئيسياً في التعلم، كما تدعم هذه المؤسسات الشفافية ومشاركة المعلومات، وضرورة تبني المؤسسات للابتكار والتقنيات المتقدمة في إدارة المشاريع لتحقيق النجاح والتعامل مع مختلف التحديات، إضافة إلى ضرورة تركيز المؤسسات الناشئة في بداياتها على تقديم خدمات مبتكرة ومختلفة، وليس على تحقيق الربح السريع.

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وتيرة متسارعة

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً وإمارة دبي على وجه الخصوص حققت نمواً متسارعاً في كل المجالات، وزادت وتيرة هذا النمو منذ إعلان فوز دبي باستضافة المعرض الدولي: «إكسبو 2020»، حيث يجري حالياً تنفيذ العديد من المشاريع لتلبية احتياجات استضافة وتنظيم «المعرض»، حيث تنفذ هيئة الطرق والمواصلات حزمة من مشاريع الطرق وأنظمة النقل الجماعي، منها مشروع (مسار2020) الذي يشمل تمديد الخط الأحمر لمترو دبي، إلى موقع معرض إكسبو 2020، بطول 15 كيلومتراً، كما تعمل مؤسسات ودوائر وشركات حكومة دبي على تنفيذ مشاريع أخرى لتلبية متطلبات الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي 2021، وأهمها مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، ومشروع خط دبي الحرير، ومشروع برج الخور، مشيراً إلى أن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، يعد فرصة مهمة لالتقاء المسؤولين والمعنيين في قطاع إدارة المشاريع، لتبادل الآراء والخبرات، ومناقشة تحديات المستقبل، وتعميم الفائدة من التجارب الرائدة في هذا المجال.



القيادة الاستشرافية



بدأت جلسات اليوم الأول للمنتدى الذي يناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بالقيادة الاستشرافية، والتنوع الاقتصادي، ومستقبل التنقل، كما يسلط الضوء على محور (دبي أرض المواهب)، واستعرض التجارب الفائزة في جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، ومواصفات مدير مشروع الألفية، والتوجهات المستقبلية في مجال إدارة المشاريع، والتفكير التصميمي في إدارة المشاريع المرنة، إلى جانب مواضيع إدارة المشاريع الضخمة، وفي مجال الموارد البشرية، والمشاريع الهجينة، وإدارة المشاريع عن بعد، ومشاريع إدارة الأصول، وسوف تقام على هامش المنتدى دورات تدريبية متخصصة في إدارة المشاريع المرنة، وإدارة الفوائد، والذكاء الاصطناعي، وإدارة مشاريع التكنولوجيا الحديثة، وإدارة وحوكمة المشاريع المؤسسية.