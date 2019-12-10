

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رسمت جلسة «التحولات السياسية في الوطن العربي خلال العقد القادم»، وتحدث فيها فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان السابق، والدكتور مروان المعشر، نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية السابق، عن قضايا العالم العربي، وأدارها الإعلامي المصري عماد الدين أديب، خريطة طريق؛ للتغلب على غياب المشروع العربي، ومعالجة قضايا الفساد، وأهم التوقعات للمشهد العربي بعد عقد كامل، والتحديات الاقتصادية، وملف النفط والغاز، وغياب المشروع العربي، في ظل وجود مشاريع «إسرائيلية»، وتركية، وإيرانية.

كما استعرضت أوضاع وملفات دولٍ عربية؛ مثل: لبنان والعراق والسودان، واليمن، والعلاقات الخليجية، فضلاً عن قضايا الفساد، والإصلاحات، في العالم العربي خلال المرحلة المقبلة.

ورأى السنيورة الوضع الحالي في العالم العربي، متعدد الأقطاب، بدلاً من سيطرة قطبين، فضلاً عن تراجع الدور العربي؛ حيث تُبحث كل القضايا العربية، في غياب العرب، فضلاً عن الحروب بين العرب. مشيراً إلى أهمية تصويب البوصلة العربية، كما حددها إعلان الرياض؛ صوناً للمصالح العربية المشتركة، قائلاً: «بدون أن نكون مرئيين أمام العالم لن تقوم لنا قائمة أمام العالم».

فيما رأى المعشر، أن العالم العربي شهد ويشهد ثورات واحتجاجات، أدت إلى خلخلة مفهوم الدولة، وهي الدولة التي كانت سابقاً تقدم الخدمات للمواطنين، وبعد أن عجزت عن هذا الدور، كانت الاحتجاجات على مستوى اثنتي عشرة دولة، وكانت نتائجها في بعض الدول مدمرة، وفي بعض الدول جيدة، مشيراً إلى أن التحدي الاقتصادي الأساسي يرتبط بالاقتصاد، خصوصاً، وتزايد أعداد الشباب في العالم العربي، بما سيؤدي إلى تداعيات كثيرة، ولا بد من إعادة مراجعة في هذا الصدد؛ من أجل التعامل مع التحديات والحاجة إلى فرص عمل.

وفي وقفة مع الإصلاح ومفهومه وضرورة تطبيقه، قال السنيورة: إن الإصلاح كما درج عليه التوصيف في العالم العربي، بات حالة من أجل كسب الشعبية، مشيراً إلى أنه يؤمن أن الإصلاح فعل إيمان ومثابرة وإرادة، خصوصاً أن التجارب منذ عام 1948 وسقوط كثير من الأفكار التي كانت سائدة، أدت إلى نتائج خطرة؛ أبرزها عدم الثقة بالأنظمة، وأن الإصلاح تقوم به الأمم حين تكون قادرة وليس مجبرة عليه، كون الإجبار عليه سيؤدي إلى نتائج مكلفة ومؤلمة، كما أن تأخير الإصلاحات أمر سيؤدي أيضاً إلى تداعيات كبيرة، وسوف تتضاعف المشكلات، ولا بد هنا، من تبني مطالب الشعوب، وعدم التلكؤ، كون التأخر سيؤدي إلى اعتبار الشعوب لهذه الخطوات غير كافية، أو جاءت في غير وقتها.

وقال: إن الأنظمة التي ستبقى، هي الأنظمة التي ستتبنى سياسة المصارحة مع شعوبها، وعلينا أن نفرق بين ما يريده رجال السياسة لشعوبهم، وما يريده رجال الدولة، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة «تهدئة التوقعات» من جانب الشعوب، وأن يكون واضحاً الذي تريده، قائلاً: «أنا لا أقصد خفض التوقعات»؛ بل أن يكون هناك برامج واضحة، وتعرف أهدافها بدقة.

فيما رد المعشر، على السؤال قائلاً: إن النقطة الأساسية قبل الإجابة عن السؤال، ترتبط بضرورة أن يسترد العرب أولاً زمام أمورهم، وألا نبقى صامتين أمام التدخلات في المنطقة، وهذا الاتجاه سوف يحدد شكل المنطقة.

في رده على سؤال عن المشاريع الإقليمية في المنطقة، ووجود مشاريع «إسرائيلية»، وتركية، وإيرانية، والصراع على الثروات، وخصوصاً النفط والغاز في المنطقة، وموقع العرب وسط هذه الخرائط، وإذا ما كان ممكناً وجود مشروع عربي، قال السنيورة: لا أحد قادر على تغيير الجغرافيا، ولا بد من إعادة ربط الدول العربية بعضها ببعض، حتى لا نبقى بحاجة لحماية أحد. مشيراً إلى أن سياسة مد اليد إلى إيران قد تكون مفيدة، شريطة وقف تدخلاتها في المنطقة، والتوقف عن سياسة الإيذاء، على أساس تنمية المصالح في المنطقة، وأن تكون هذه سياسة فعلية، وليس مجرد كلام شفهي، يثبت عكسه.

المعشر، أجاب عن السؤال مشيراً إلى أن الأهم، ليس تصنيف أنفسنا.. «أين نحن وضد ماذا أو إذا كنا ضد أي شيء محدد؟» فالأهم تصنيف أنفسنا تحت عنوان يقول «نحن مع ماذا، نحن مع من، وماذا نريد؟» وأعتقد جازماً أننا يجب أن نكون مع دولة المؤسسات، دولة المواطنة المتساوية بين جميع المكونات، دون تمييز، مع نظم اقتصادية منتجة، وهذا أمر بحاجة إلى عقود، وبحاجة إلى إرادة، فالعالم العربي اليوم أمام خيارين: صداع التغيير، وسرطان الوضع القائم، وإذا بقينا كما نحن سيتركنا العالم، بعد أن أصبحت الفجوة بيننا وبين الأمم، كبيرة جداً.

وأكد السنيورة ضرورة الوقوف في وجه الفساد في كل مكان، بما في ذلك لبنان، ومعالجة الفساد السياسي، ووضع آليات من أجل محاربته، وسلوك الطريق الصحيح، وهذا أمر بحاجة إلى تشريعات، ومعالجة مؤسسية، لإعادة ترتيب كل الأوراق، والتعامل مع الواقع الحالي والمستقبلي.

فيما أكد المعشر، أن الفساد حالة خطرة جداً، ولا يصح أن يكون هناك مسؤول مشكوك في ذمته المالية، وأن يكون القطاع العام، محطة ليست للفساد أو لممارسته بأي شكل من الأشكال، مذكراً بحالة الاحتجاجات التي شهدها العالم العربي، وارتكزت في بعض أسبابها على ممارسة المسؤولين للفساد، وتراجع مستويات الحياة.

ورداً على سؤال عما يراه مراقبون ثورة بين أبناء الطائفة الشيعية العرب، خصوصاً في مشهدي العراق ولبنان، قال السنيورة: إن استرداد الشيعة العرب واستعادتهم نحو عروبتهم هو الأهم، وهو أمر يجب الاهتمام به لحسابات كثيرة.

وقال المعشر: إنه لا يريد الحديث بمنطق مذهبي أو طائفي، وأنه شخصياً لا يشعر بكونه يمثل أقلية أو ديناً محدداً؛ بل هو مواطن في الأساس؛ لأن الأحوال الصعبة تشمل الجميع في المنطقة، ولا بد من إصلاح كل شيء، من التشريعات إلى طبيعة الحياة، والدولة، من أجل المستقبل، وحقوق الأجيال الحالية والمقبلة. وعن الوضع في لبنان، قال السنيورة: إن المشهد في لبنان يمكن تلخيصه بوجود حالة من عدم الثقة بين الناس والدولة والبرلمان وبقية المؤسسات، والمجتمع السياسي، والسبب يعود إلى كون كل فريق في لبنان يريد تعظيم مكاسبه السياسية. وقال المعشر عن حدوث مصالحات عربية وإقليمية وتسوية ملفات بين دول عربية خليجية، مثل ملف اليمن، إن احتمالات المصالحات العربية تبقى واردة، مثلما أن حدوث تسوية سياسية لملف اليمن يبقى أمراً محتملاً. مؤكداً ضرورة أن يحصن العرب جبهتهم الداخلية، وعدم الاعتماد على دول أخرى.