دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة برنامج "مهارات من جوجل" يشهد مشاركة أكثر من 500 ألف شخص ناطق بالعربية

أعلنت شركة جوجل وخلال مؤتمرها الذي يجري في دبي، عن العديد من التحديثات والأرقام على خدماتها فيما يتعلق بالمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كان من بين ما أعلنت عنه الشركة، الإنجاز الكبير الذي حققه برنامج “مهارات من جوجل” والذي يقدم دروس لتعلم مختلف المهارات المطلوبة.

تقول جوجل أنه ومنذ إطلاق برنامج “مهارات من جوجل” في شهر أبریل الماضي، تمكن أكثر من 500 ألف شخص ناطق باللغة العربیة من المشاركة في البرنامج، 50 % منهم من الشابات، مسجّلین مجموع 1.75 ملیون ساعة استخدام على الموقع.

ويبدو أن تأثير البرنامج كان كبيرًا على المشاركين، فوفقًا لاستطلاع رأي مستقل أجرته شركة “إیبسوس” وتضمن مشاركين من البرنامج، أشار 130 ألف من المتدرّبین أنهم وجدوا وظیفة، كما أكدوا أنهم تمكّنوا من تطویر حیاتهم المهنیة أو تنمیة أعمالهم وشركاتهم إمّا عبر توظیف المزید من الكوادر أو عبر زیادة الربح الإجمالي.

ولتعزيز هذا النجاح، قامت “Google.org” الذراع المانح الخيري لجوجل بتقديم منحة مالية بقيمة مليون دولار أمريكي للمؤسسة الإقلیمیة غیر الربحیة “إنجاز العرب” لتعزیز الإمكانات المهنیة وتدریب 100 ألف طالب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا مع التركیز بصورة خاصّة على الطلّاب الشباب في المناطق الریفیة والمحتاجة. (تسعى إنجاز العرب إلى ضمان مشاركة النساء في البرامج التدریبیة بنسبة 50 %، وذلك في إطار الجهود المبذولة لزیادة مساهمة المرأة في اقتصاد المنطقة).

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وتحدث طارق عبدالله، الرئیس الإقلیمي للتسویق في جوجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن هذه الأرقام بقوله: “نحن سعیدون جدًا بعدد المستفیدین من برنامج “مهارات من جوجل” الذي وصل إلى نحو نصف مليون عربي، ونحن على يقين بأهمیةّ المهارات الرقمیةّ في سبیل الاستفادة من الفرص المتاحة والتطوّر على الإنترنت. نسعى من خلال برنامج “مهارات من جوجل” لمساعدة الجمیع على إتقان المهارات اللازمة للنجاح في مِهنَ المستقبل وتطویر أعمالهم التجاریة. ونود، من خلال تعاوننا مع مؤسسة إنجاز العرب أن نستمر بالتركیز بشكل خاص على الشباب والنساء نظرًا للتأثیر الاقتصادي الكبیر الذي قد ینتج عن مساهمتهم في سوق العمل ودفع عجلة النمو الرقمي في العالم العربي.”

مستجدّات البرنامج:

شهد البرنامج تطورًا ملحوظًا من إطلاقه عند الحديث عن عدد وأنواع الدروس المقدمة أو حتى فئات المشاركين ونسبهم بمختلف فئات الجنس والعمر، نضع بين أيديكم هذه الأرقام في النقاط التالية:

یضم البرنامج 30 موضوع أساسي وأكثر من 120 درس

بلغت نسبة المتدرّبین عبر الموقع الإلكتروني 50 %، وبلغت نسبة الشابّات 50 % من العدد الكلّي للمستفیدین

تركّزت أكبر نسبة مشاركة في مصر، تلیها المملكة العربیة السعودیة والمغرب والعراق والجزائر

بلغت الفئات العمرية 25 -34 سنة النسبة الأكبر من المشتركين كما شاركت الفئة العمرية 45+ بنحو 20%

وفقًا لاستطلاع رأي مستقل أجرته “إیبسوس” وتضمّن مشاركین في برنامج “مهارات من جوجل”: یشیر 88 % من المتدرّبین عن شعورهم بثقة أكبر فیما یتعلّق بمهاراتهم التسویقیة، بعد مضي سبعة أیّام من التدریب. یؤكد 78 % من الباحثین عن الوظائف أنّ سیرتهم المهنیّة باتت تستقطب فرصًا أكثر بسبب التدریب ونتیجة للتدریب، یؤكد 84 % من الباحثین عن توسیع معارفهم أنّهم أكثر استعدادًا للعمل في مجال التسویق الإلكتروني في المستقبل نتیجةً للتدریب.



أهمیّة البرنامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا:

تسعى جوجل إلى تمكن المزيد من الأشخاص في المنطقة من المشاركة في البرنامج بالسُبل المتاحة، بهدف تقليل نسبة البطالة التي تعتبر الأعلى في العالم في المنطقة، لذلك ترغب في أن تكون المهارات المكتسبة الجديدة والمستقبلية الحل القادم لزيادة فرص العمل.

تتمیّز المنطقة بشباب سكّانها واستخدامهم المتزاید للتكنولوجیا الرقمیة (+ 50 %من مجموع السكّان قادر على استخدام الإنترنت).

تبلغ نسبة العاطلین عن العمل بین الشباب حوالي 30 % في المنطقة، وهي الأكبر في العالم.

كما تمثّل النساء أكثر من 60 % من خریجي الجامعات، لكنّ المرأة لا تساهم في سوق العمل إلّا بنسبة 25%

باتت المهارات الرقمّیة هامّة في سوق العمل: بحسب بحثٍ صادرٍ عن “المنتدى الاقتصادي العالمي”، ستتطلّب وظیفة واحدة من أصل 5 وظائف في العالم العربي مهارات رقمیة لیست متاحة الیوم على نطاق واسع.

التدوينة برنامج “مهارات من جوجل” يشهد مشاركة أكثر من 500 ألف شخص ناطق بالعربية ظهرت أولاً على عالم التقنية.