"جوجل" تطور خاصية تتبع الطرود عبر محرك البحث

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة جوجل الأمريكية شركة جوجل الأمريكية

كتب- عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة جوجل الأمريكية، بدء اختبار ميزة جديدة تهدف إلى مساعدة المستخدمين على تعقب طرودهم من محرك البحث مباشرةً.

وقالت الشركة في تدوينة: "غالبًا ما يأتي الأشخاص إلى بحث جوجل للبحث عن معلومات عن حالة طرودهم. لتسهيل البحث، أنشأنا ميزة جديدة لتتبع الطرود تمكن شركات الشحن من إظهار حالة طرودها للناس على البحث مباشرة".

كما أطلقت "جوجل" برنامجًا للوصول المبكر الذي يمكن شركات الشحن من عرض تفاصيل الطرود لعملائها داخل محرك البحث مباشرةً.

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وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، أوضحت "جوجل" أن الميزة لا تطلب من المستخدم إلا إدخال رقم التعقب الخاص به، وحالة الطرد لتظهر كافة التفاصيل فورًا، في حال كانت الشركة التي طلب منها مشتركة بالبرنامج.

وتقول الشركة: "إن برنامج الوصول المبكر لتعقب الطرود متاح للشركات في جميع أنحاء العالم، ولكن يجب على شركات الشحن التسجيل للاشتراك في هذه الميزة".

ولا يُعلم حتى هذه اللحظة، ما إذا كانت ميزة تعقب الطرود ستجعل المعلومات متاحة للعامة، خاصةً أن مثل هذه الميزة ينبغي فيها مراعاة الخصوصية.​ © متوفر بواسطة مصراوي package-tracking