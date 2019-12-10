دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لينوفو تكشف عن أجهزة ThinkBook™ المحمولة لتعزيز سير عمل الشركات

العلامة الفرعية الجديدة ThinkBook™ تلبي احتياجات الجيل الجديد من رواد الأعمال عبر تصميمها البسيط وأدائها القوي

دبي، 10 ديسمبر 2019: أعلنت لينوفو اليوم عن توفر أجهزة الكمبيوتر المحمولة ThinkBook محلياً، والتي صممت لتعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

خلال حدث أقيم في حي السركال في دبي، تعرّف الحضور كيف يلبي التصميم الحديث لكومبيوترات العلامة الفرعية للشركة ThinkBook الطلب على الأجهزة المحمولة ذات التصميم المتميز والخفة والقوة في آن واحد. © alqiyady لينوفو تكشف عن أجهزة ThinkBook™ المحمولة لتعزيز سير عمل الشركات

وفقاً لإحصائيات أجرتها وزارة الاقتصاد الإماراتية، فإن أكثر من 94 في المئة من الشركات العاملة في الإمارات هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم تساهم مجتمعة بأكثر من 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 70 في المئة بحلول عام 2021. وتؤمن لينوفو أن توفير التقنيات ميسورة التكلفة وذات الكفاءة العالية عامل حاسم في تعزيز نجاح الشركات والمساهمة في نجاح البلاد.

في إطار جهودها في البحث والتطوير، وجدت لينوفو أن ما يقرب من 60 في المئة1 من "القوى العاملة الجديدة" نشأت في العمل وإنشاء المحتوى والتواصل عبر الإنترنت باستخدام الأجهزة الأنيقة ذات التصميم المتميز. ويضم هذان الجيلان موظفين من جيل الألفية وما بعد الألفية ممن يصبَون لأداء المهام ذات المغزى ويتوقعون أن تجمع أجهزة الشركة المحمولة خصائص تفيد في العمل والحياة والشغف وتحقيق الأهدف.

ويحتاج العمال المعاصرون في عالمنا دائم الاتصال بالإنترنت إلى أجهزة كمبيوتر محمولة مبسطة يمكن استخدامها للعمل التعاوني من أي مكان. ويعد الجيل الجديد من عشاق الهواتف الذكية هو الأكثر خبرة في الاستفادة من التقنيات الذكية لتحسين إنتاجيتهم.

تم تصميم ThinkBook استناداً لأبحاث العملاء وخصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشتري عادةً أجهزة كمبيوتر محمولة مخصصة للمستهلكين، للحصول على مزايا التصميم المتميز والأسعار المناسبة، إلى جانب رغبتها باستخدام الخدمات الإضافية والضمانات الممددة والتي تعد احتياجات أساسية لأي شركة اليوم. وتتيح سلسلة ThinkBook للشركات الناشئة الحفاظ على ميزة التنافسية في اجتذاب الشباب من عشاق التكنولوجيا عبر أجهزة عصرية ذات تكلفة مناسبة.

العلامة الفرعية الجديدة ThinkBook™ تلبي احتياجات الجيل الجديد 1 alqiyady 1 العلامة الفرعية الجديدة ThinkBook™ تلبي احتياجات الجيل الجديد 1

العلامة الفرعية الجديدة ThinkBook™ تلبي احتياجات الجيل الجديد 1

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العلامة الفرعية الجديدة ThinkBook™ تلبي احتياجات الجيل الجديد 2

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العلامة الفرعية الجديدة ThinkBook™ تلبي احتياجات الجيل الجديد 3

العلامة الفرعية الجديدة ThinkBook™ تلبي احتياجات الجيل الجديد 4 alqiyady 1 العلامة الفرعية الجديدة ThinkBook™ تلبي احتياجات الجيل الجديد 4

العلامة الفرعية الجديدة ThinkBook™ تلبي احتياجات الجيل الجديد 4

العلامة الفرعية الجديدة ThinkBook™ تلبي احتياجات الجيل الجديد 5 alqiyady 1 العلامة الفرعية الجديدة ThinkBook™ تلبي احتياجات الجيل الجديد 5

العلامة الفرعية الجديدة ThinkBook™ تلبي احتياجات الجيل الجديد 5

العلامة الفرعية الجديدة ThinkBook™ تلبي احتياجات الجيل الجديد 6 alqiyady 1 العلامة الفرعية الجديدة ThinkBook™ تلبي احتياجات الجيل الجديد 6

العلامة الفرعية الجديدة ThinkBook™ تلبي احتياجات الجيل الجديد 6

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قال محمد هليلي، المدير العام لشركة لينوفو في منطقة الخليج والمملكة العربية السعودية وشرق أفريقيا: "نشأ رواد الأعمال الشباب اليوم خلال استخدامهم لأحدث التقنيات ويتوقعون أن تزيد أجهزتهم من إنتاجيتهم وأن تتسم بالموثوقية وتتناسب مع نمط حياتهم. وصُممت سلسلة ThinkBook لتلبية هذه الشريحة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونفخر بمساهمتنا في تحقيق أهداف حكومة الإمارات العربية المتحدة في تمكين وتسهيل نمو هذه الشركات".

البدء مع المستخدم النهائي

بدأت الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم بتبني اتجاه يدعى "اختر جهازك الخاص" (CYOD). ووفقاً للأبحاث الميدانية التي أجرتها لينوفو والتي ضمت 8000 مشارك من جميع أنحاء العالم، فإن القوى العاملة الجديدة تولي أهمية كبيرة لمظهر أجهزتهم الحاسوبية وخصوصاً الألوان والمواد التي صنعت منها الحواسيب، ومع ذلك لايزالون يفضلون الاختيار من قائمة منسقة توفرها الشركة.

وتتوفر حواسيبThinkBook المحمولة في الإمارات العربية المتحدة بأحجام 13 و14 و15 بوصة. ويعمل جهازيّ ThinkBook 14 وThinkBook 15 الشهيرين بنظام تشغيل Windows 10 Pro ومعالج Intel® Core™ الجيل العاشر، ويجمعان بين الأداء العالي والخصائص البسيطة الاستخدام والتي تساعد المستخدم على توفير الوقت. وتشمل الخيارات الأخرى ذاكرةIntel® Optane™ وWiFi 6 ووحدات معالجة الرسوميات المنفصلة.

يتوفر جهاز ThinkBook 15 بثخانة 18.9 مم فقط، بينما يبلغ ثخن ThinkBook 14 17.9 مم، مما يُسهل وضع كل منهما في حقيبة الظهر أو حقيبة العمل أو تحت الذراع. وسيستمتع المستخدمون بتجربة مشاهدة واستماع رائعة عند العمل بفضل شاشة FHD الواسعة ومكبرات صوت Dolby Audio™، فيما تسهل الميكروفونات المزدوجة المعتمدة من Skype إجراء المكالمات الجماعية أكثر من أي وقت مضى، ويضمن منفذ USB 3.1 (الجيل 2 ونوع C) نقل البيانات الضخمة وملفات الوسائط المتعددة الثقيلة وإدارتها بسرعة كبيرة.

صممت لينوفو سلسلة ThinkBook S لتوفر أجهزة سهلة الحمل تضم ThinkBook 13s بحجم 13.3 بوصة. وصُنع هيكل الجهاز الأنيق والخفيف من الألمنيوم بالكامل وطُلي بالمعدن كلمسة نهائية، كما أنه مزود بشاشة بأقل نسبة من الحواف. وكما هو الحال مع ThinkBook 14 و15، تمتلك سلسلة ThinkBook 13s أيضاً معالجات Intel® المتطورة وشاشة FHD، بينما تضمن مكبرات صوت Dolby Vision™ وHarman استمتاع المستخدمين بالاستماع للمحتوى الصوتي لأقصى حد ممكن.

تعتبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة من ThinkBook مثالية للشركات التي تهتم بمزايا الأمان والموثوقية وخدمات الدعم، بالإضافة إلى التصميم الأنيق الذي يوفر تجربة الهواتف الذكية المألوفة في أجهزة الكمبيوتر.

تعد هذه الحواسيب المحمولة مثالية لكافة أنواع الشركات فهي تجمع بين الستايل العصري ومزايا التصميم الموجهة للمستهلك بالإضافة إلى خصائص الأمان المناسبة للشركات والتي يتوقعها المستهلكون من أجهزة عائلة Think.

أناقة وأمان إضافي

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تتمتع أجهزة ThinkBook المحمولة بملمس رائع، ويمكن فتحها حتى 180 درجة، وتتميز بإطار ضيق للغاية لتوفر شاشة أوسع في كومبيوتر محمول صغير. وهي مصنوعة من الألمنيوم والمغنيسيوم ومطلية باللون الرمادي المعدني، كما تتسم بالخفة والجسم النحيل المناسب للاستخدام في المكتب أو المنزل أو أثناء التنقل.

تتميز أجهزة ThinkBook المحمولة والنحيلة جداً بخصائص مفيدة للعمل لا تكون متوفرة عادةً في نظيرتها ذات الأسعار الأعلى. وتمتلك جميعها خاصية الفتح بخطوة والتشغيل باللمس عبر التعرف على بصمة الإصبع، بالإضافة إلى غطاء كاميرا ThinkShutter™ للتحكم في الخصوصية.

ويخضع كل من أجهزة ThinkBook لاختبارات المتانة والموثوقية لضمان قدرتها على الصمود في حالات السقوط والاصطدام وانسكاب السوائل والغبار ودرجات الحرارة القصوى.

الاستجابة السريعة

بفضل امتلاكها لذاكرةIntel® Optane™ وقرص التخرين ذو الحالة الثابتة SSD في ThinkBook 14 و15، يعمل كل شيء بشكل أسرع سواء عند تشغيل التطبيقات وحتى حفظ الملفات وتنزيلها. وتأتي جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة من ThinkBook مزودة بخيار قارئ بصمة الإصبع المدمج في زر التشغيل الذكي لتمكين خاصية تسجيل الدخول الفوري.

وسيتمكن المستخدمون من استخدام مفاتيح التفاعل السريع في ThinkBook 13s للرد على المكالمات أو إنهائها عند إجراء مكالمات Skype. ويمكن تشغيل الموسيقى عندما يكون النظام في وضع الاستعداد، ويستأنف العمل بكامل طاقته في أقل من 0.5 ثانية.

توفر تقنية RapidCharge عمر البطارية الطويل لكل كمبيوتر محمول من علامة ThinkBook ويمكن شحن 80% من البطارية خلال ساعة واحدة فقط، مما يتيح للمستخدمين شحن أجهزتهم بين الاجتماعات والعمل عند التنقل لفترة أطول.

الدعم الخاص بالعمل

يعدّ تعطُّل أجهزة الكومبيوتر في الشركات ذو تأثير سلبي يؤدي إلى انخفاض رضا العملاء مما يؤثر بدوره على سمعة العلامة. لذلك توفر كومبيوترات ThinkBook مجموعة من الخدمات ذات المستوى التجاري الخاص بالشركات بما في ذلك خدمات الدعم الممتازة من لينوفو وتمديد فترات الضمان والترقيات مثل توفير الدعم في مقر الشركة في يوم العمل التالي وخدمة الضمان حول العالم لتخفيض فترات الأعطال.

كما تأتي حواسيب ThinkBook مزودة بخصائص الإدارة الذاتية التي تفيد بشكل خاص الشركات الصغيرة دون خدمات فريق الدعم المخصصة في موقع الشركة. ومنها برنامج Lenovo Vantage الذي تم تحميله على الجهاز مسبقاً والذي يوفر أدوات وقائية لتشخيص حالة الجهاز وإعدادات مخصصة وخاصية التثبيت التلقائي للتحديثات الهامة.

الأسعار والتوفر في الإمارات العربية المتحدة:

ThinkBook 13s ابتداءً من 3,499 درهم إماراتي

ThinkBook 14 ابتداءً من 2,599 درهم إماراتي

ThinkBook 15 ابتداءً من 2,599 درهم إماراتي

(الأسعار تتضمن ضريبة القيمة المضافة)

متوفرة في متاجر الإلكترونيات المعروفة.

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1 استناداً لدراسة Lenovo Segmentation Field Study 2018. ###

نبذة عن لينوفو

تعتبر شركة لينوفو (المدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت الرمز 992) (ADT: LNVGY) إحدى الشركات المصنفة على قائمة "فورتشن غلوبال 500) بإيرادات قدرها 50 مليار دولار، ويعمل بها نحو 57000 موظف وتمارس أنشطتها في 180 سوقاً حول العالم. تسعى لينوفو على تطوير التقنيات المتغيرة في العالم لخلق مجتمع رقمي جدير بالثقة، وأكثر شمولاً واستدامة، عبر رؤية جريئة تتمحور حول تقديم تكنولوجيا أكثر ذكاءً للجميع. كما تقود لينوفو عملية التحول الذكي من خلال تصميم وهندسة وإنتاج المجموعة الأكثر شمولاً في العالم من الأجهزة والبنية التحتية الذكية، اتي تسهم في خلق تجارب وفرص أفضل للملايين حول العالم. لمعرفة المزيد، تفضّل بزيارة موقعنا الإلكتروني https://www.lenovo.com أو تابعنا على "لينكد إن" و"فيس بوك" و"تويتر" و"يوتيوب" "أنستغرام" و"ويبو"، وتعرف على أحدث أخبارنا عبر StoryHub.

للاستفسارات الإعلامية:

داليا فرغلي

الهاتف: 971 4 553 9543+

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