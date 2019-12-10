دبي - بواسطة محمد فارس جوجل تدعم محركها بتبويب البحث والتعرف على الأغاني ومعرفة صالات السينما© Tech World قدمت بواسطة
خلال تغطيتنا لمؤتمر شركة جوجل المخصص لمنطقة الشرق الأوسط شمال إفريقيا والذي أقيم في دبي، أعلنت الشركة عن العديد من الميزات الجديدة المضافة للعديد من خدماتها وعلى رأسها محرك البحث متوقعة أن ينضم 50 مليون مستخدم جديد للإنترنت من منطقتنا خلال العام المقبل 2020.
وبالحديث عن الميزات الجديدة لمحرك بجث جوجل في المنطقة أعلنت الشركة أنه أصبح يدعم معرفة صالات السينما وحجر تذاكر لمشاهدة العروضات مباشرة بلا وسيط.
كما أن المحرك قد تم تدعيمه بتوبيب جديد مخصص للبحث والتعرف عن الأغاني يقوم بعرض كلمات الأغنية التي يتم البحث عنها ويربطها بالنتائج المتوفرة عنها على منصة يوتيوب.
أما أخر إضافات جوجل لمحركها كانت إطلاق ميزة Cameos الجديدة بحيث تتيح للمشاهير والممثلين الرد والإجابة عبر الفيديوهات على أسئلة واستفسارات معجبيهم في المنطقة.
التدوينة جوجل تدعم محركها بتبويب البحث والتعرف على الأغاني ومعرفة صالات السينما ظهرت أولاً على عالم التقنية.
جوجل تدعم محركها بتبويب البحث والتعرف على الأغاني ومعرفة صالات السينما
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