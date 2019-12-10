شكرا لقرائتكم خبر عن متطرف يهودى يقود اقتحاما جديدا للأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن المتطرف جليك اقتحم الأقصى مع عشرات المستوطنين من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال إلى أن غادروه من باب السلسلة.

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وأدى "جليك"، طقوسه خلال جولته بالمسجد الأقصى بشكل صامت، وقبل خروجه من المسجد قام بالتقاط صورة مع مجموعة المستوطنين، التى رافقته واستمعت لشروحاته حول "الهيكل المزعوم".

كما اعتقلت تلك القوات، أحد حراس الأقصى "فادى عليان"، أثناء عمله فى باحاته واقتادته إلى مركز التحقيق والتوقيف المعروف بـ"القشلة" فى باب الخليل، وذلك بعد يوم من حدوث مشادات كلامية بينه وبين شرطة الاحتلال إثر قيام الأخيرة بنقل غرفة حراس الأقصى إلى مكان آخر.