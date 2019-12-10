شكرا لقرائتكم خبر عن القمة الـ40 لمجلس التعاون الخليجى.. شاهد 4 عقود من إنجازات العمل المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الحساب الرسمى لـ مجلس التعاون الخليجي على حسابه على تويتر، فيديو أعده مركز الإحصاء الخليجي بمناسبة انعقاد قمة مجلس التعاون الـ 40 اليوم فى العاصمة السعودية الرياض. وأظهر مقطع الفيديو، الهيئات المنظمات التابعة للمجلس التى تنشط فى رفد العمل الخليجي المشترك، والمسرة الراسخة للمجلس من أجل إزدهار وتقدم بلدان التعاون الخليجى. وانطلقت القمة الخليجية اليوم بمشاركة اعضاءها فى الرياض، ويعد مجلس التعاون لدول الخليج العربية منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من 6 دول عربية تطل على الخليج العربى وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية هى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.

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