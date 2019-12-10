شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل أمير الكويت بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، لدى وصوله مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، استعدادا لانطلاق قمة الرياض بعد قليل.

كان قادة ورؤساء دول الخليج، قد توافدوا إلى الرياض، مقر انعقاد القمة الخليجية، حيث كان الملك سلمان فى استقبالهم، وعقد لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء العمانى فهد بن محمود آل سعيد بالقاعدة الجوية.

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وقد أشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى عبد اللطيف الزيانى؛ فى تصريحات سابقة له نقلتها وكالة الأنباء(واس)، أن القمة ستناقش عددا من الموضوعات المهمة فى تعزيز مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء فى مختلف المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاسات الأوضاع الأمنية فى المنطقة على دول الخليج.