شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال وصول قادة الخليج وممثليهم للرياض وانتظار عقد القمة فى قصر الدرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتمل وصول قادة دول الخليج وممثليهم للرياض وانتظار لعقد القمة فى قصر الدرعية، حيث كان فى استقبالهم الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين.

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فى دورته الأربعين، بدعوة من العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتبحث القمة الخليجية، عددًا من الموضوعات والقضايا والتى من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء فى مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية فى المنطقة على دول المجلس.