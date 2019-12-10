شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن راشد يزاحم الفرعون محمد صلاح فى قائمة الأكثر تأثيرا على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت تغريدات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، قائمة التغريدات الأكثر انتشارا والأعلى تفاعلا على امتداد الإمارات خلال 2019 وعبر حسابه على "تويتر" الذى يتابعه نحو 10 ملايين شخص حول العالم، وفقا للتقرير السنوى لموقع التواصل العالمى.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، كشف تقرير "تويتر" من خلاله أهم الأحداث التى جرت على المنصة خلال العام الذى أوشك على الانتهاء، أن تغريدات حاكم دبى، دفعت الأخبار الحكومية إلى مقدمة التغريدات التى تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة على المنصة العالمية الشهيرة فى دولة الإمارات، وذلك مع توظيفه لحسابه الرسمى للكشف عن المبادرات والمشاريع والخطوات التنموية والتطويرية للدولة، ومشاركة العالم رؤيته وتجاربه تحت هاشتاج #علمتنى_الحياة، لتكون تغريداته الأكثر تفاعلا من قبل مستخدمى المنصة فى دولة الإمارات.



أبرز التغريدات فى الإمارات

وأورد تقرير "تويتر" للعام الحالى، الصادر تحت #حدث_في_2019، أهم التغريدات التى نشرها الشيخ محمد بن راشد، على حسابه الرسمى.

وكشف التقرير الذى أعده "تويتر" حول أبرز الأحداث المرتبطة بدولة الإمارات للعام 2019 على الموقع، أن التغريدات التى نشرها الشيخ محمد بن راشد، تحت وسم #علمتني_الحياة لمشاركة العالم رؤيته وتجاربه فى القيادة والحياة، لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور من حيث الإعجاب وإعادة التغريد، ومن أبرزها تغريدته التى حققت أكثر إعادة للتغريد بين تغريداته فى 2019: "لا توجد أزمة طاقة ولا أزمة تعليم ولا أزمة صحة فى منطقتنا العربية، لدينا أزمة إدارة، نحن أمة تملك مواردا عظيمة وتضم كفاءات عظيمة، ولكننا نفتقد من يدير الموارد والكفاءات لصناعة أمة عظيمة.. #علمتني_الحياة."



محمد صلاح والشيخ حمدان

كما أورد التقرير، تغريدته ضمن المجموعة التى تحمل ذات الوسم ونصها: "علمتنى الحياة أن لا أنتظر إنجازا من شخص يجيد اختلاق الأعذار، ولا أنتظر رأيا من شخص يجيد التلون، ولا أنتظر أفكارا من شخص يجيد تحطيم أفكار الآخرين، علمتنى الحياة أن لا أنتظر أحدا، بل أبادر وسيلحقنى الآخرون "، كذلك تغريدة: "علمتنى الحياة أننا فى زمن نحتاج فيه للكثير من العمل والقليل من الجدل، نحتاج حولنا مزيدا من الحكماء لا السفهاء، علمتنى الحياة أننا فى زمن حفاظنا على مكتسباتنا هو أهم مكاسبنا، وتوحيد القلوب أحد أهم خطوط دفاعاتنا والحفاظ على عقلانيتنا أفضل خطة فى زمن كثر فيه الغوغاء".

ومن بين التغريدات، التى أبرزها التقرير أيضا وجاءت تحت وسم #علمتني_الحياة، وكان لها النصيب الأكبر من التفاعل والإعجاب وإعادة التغريد على منصة تويتر وبين مستخدميها فى الدولة، تلك التغريده التى قال فيها: " علمتنى الحياة أن الوطن ليس الحجارة والأسمنت، الوطن هو أبى وأمى وجدى وجدتى، هو أخى وأختى وابنى وابنتى، الوطن هم البشر، هم أهلى، هم شعبى، من أراد أن يخدم الوطن فليخدم الشعب، من يقول إنه يحب الوطن فليحبهم ويحب الخير لهم ويضحى من أجلهم، لأنهم هم الوطن وما سواهم فمجرد تراب فوقه تراب".

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كما سرد التقرير مجموعة، تغريدات لحاكم دبى، نالت القدر الأعلى من التفاعل والإعجاب من قبل مستخدمى "تويتر" فى الدولة خلال العام الجارى، ومنها التغريدة التى نشرها فى فبراير الماضى بشأن اعتماد خطط جديدة لإسكان المواطنين وكشف فيها عن اعتماد 32 مليار درهم لإنشاء 34 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الست القادمة، وكذلك توجيه سموه برفع سقف راتب مستحقى منح الإسكان من 10 إلى 15 ألف درهم، وزيادة قروض مساكن المواطنين فى المجمعات السكنية من 800 ألف درهم إلى 1.2 مليون درهم.

وشملت القائمة التى تضمنها التقرير أيضا التغريدة، التى حملت إعلان الشيخ محمد بن راشد، عن إطلاق نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية"، وذلك فى شهر مايو الفائت وقال فيها: "أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" فى دولة الامارات، إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية فى مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون، الدفعة الأولى من مستحقى الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" 6800 مستثمر تبلغ إجمالى استثماراتهم 100 مليار درهم".

وفى سياق متصل كشف التقرير الذى أعده موقع "تويتر" عن أهم الشخصيات المؤثرة على المستوى العالمى التى انضمت للموقع العالمى "تويتر" خلال عام 2019، كان من أبرز هذه الحسابات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، نائب حاكم دبى، الذى أطلقه فى يونيو الماضى بحضور جاك دورسى، الرئيس التنفيذى لشركة تويتر، حيث قال فى مستهل تغريداته على الحساب: "تتشابه دبى وتويتر فى عدة أوجه، دبى وتويتر محطتان عالميتان مفتوحتان أمام الشعوب، دبى وتويتر جسران للتفاهم والتقارب بين الأمم، دبى وتويتر منصات تغذيها طاقات الشباب وإبداعاتهم ".



قائمة اللاعبين المصريين

إلى ذلك أبرز تقرير تويتر السنوى أن قائمة أكثر الوسوم العربية المرتبطة بالفعاليات والمناسبات الرسمية المختلفة فى دولة الإمارات انتشارا وإعادة للتغريد خلال العام 2019 تضمنت الوسم الخاص بشهر رمضان المبارك و#ذكرى_وفاة_الشيخ_زايد، و #يوم_العلم، #طموح_زايد، و #عام_التسامح من أكثر الوسوم العربية.

وكشف التقرير أن مهمة هزاع المنصورى، أول رائد فضاء إماراتى إلى محطة الفضاء الدولية، تصدرت قائمة أكثر الأحداث الإماراتية تفاعلا بين المغردين فى العالم وكذلك على مستوى دولة الإمارات، وكان من أبرز هذه التغريدات، تهنئة صاحب الشيخ محمد بن راشد، للمنصورى بوصوله إلى محطة الفضاء الدولية، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربى يحط على متن المحطة، كذلك الصورة التى نشرها المنصورى من الفضاء لدولة الإمارات مصحوبة بتغريدة نصها: "من أسعد رائد فضاء إلى أسعد شعب، هنا التاريخ، هنا الإمارات من الفضاء".



الأندية المصرية

ومن الإمارات إلى مصر، تصدر اللاعب المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح، قائمة أكثر لاعب كرة القدم ذكرا على موقع التغريدات الشهير، يليه اللاعب فى النادى الأهلى أحمد فتحى، ثم شيكابالا، لاعب نادى الزمالك، وأخيرا اللاعب فى نادى وست بروميتش ألبيون البريطانى أحمد حجازى.

وعلى مستوى هاشتاجات الأندية الرياضية السعودية، الأكثر انتشارا فى عام 2019، فتصدر نادى "الهلال" القائمة، تبعه أندية النصر، الاتحاد، الأهلى السعودى.