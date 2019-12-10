شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السورية بـ"أستانا": جهودنا لمحاربة الإرهاب لن تشهد تهدئة فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ممثل الحكومة السورية بمفاوضات "أستانا" بشار الجعفرى، اليوم الثلاثاء، "إن جهود دمشق لمحاربة الإرهاب لن تشهد تهدئة فى محافظة إدلب".
وأضاف الجعفرى، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه لا توجد تهدئة فى مضمار مكافحة الإرهاب على الإطلاق.
وقد انطلقت الجولة الـ14 لمباحثات "أستانا" حول التسوية السورية فى العاصمة الكازاخية نور سلطان، فى وقت سابق اليوم، بسلسلة مشاورات ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة، بينها اجتماع الوفد الروسى مع وفد الحكومة السورية.
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