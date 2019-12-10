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وفاة طفل عمره عامين داخل نافورة تفاعلية بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى طفل مصرعه غرقًا داخل نافورة الليث التفاعلية مساء اليوم، فى أثناء تنزهه مع أسرته، حيث يبلغ من العمر عامين، وسقط داخل نافورة الليث التفاعلية، فى غفلة من أهله ليلقى مصرعه على الفور.

وأشارت المعلومات إلى أن الطفل كان بصحبة أسرته للتنزه بالقرب من النافورة، والذى سقط داخلها، وقد فارق الحياة، وقد تم نقل جثمان الطفل إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث العام فى ، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية.

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