شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية إماراتية: المصالحة مع قطر لن تضمن سلامة المنطقة نظرا لدورها المشبوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الإعلامية الإماراتية مريم الكعبى، أن موضوع المصالحة مع قطر حتى ولو تم لن يضمن أمن وسلامة المنطقة لأن السياسة القطرية لا تؤمن بعمق عربى لأمنها، موضحة أن قطر تريد أن تكون لاعبًا رئيسيًا فى الإقليم، وتريد السيادة والهيمنة بتبذير ثروتها لشراء الولاءات الدولية لضمان دورها المشبوه فى تأجيج المنطقة.

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وأضافت مريم الكعبى أن قطر مستمرة فى ضرب التحالف العربى المتمثل فى الدور الرباعى لمصر والسعودية والإمارات والبحرين لصد التآمر على الوطن العربى، مشددة على أنها تراهن على الوقت لضرب قوة التحالف بزرع الفتنة والتشكيك فى الأدوار وبناء صور ذهنية هدفها إحداث شرخ فى جدار التحالف.

وكان هاشتاج "قطر لا تريد الصلح"، قد تصدر ترند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، وسط مشاركة كبيرة من أبناء الدول العربية، للتأكيد على أن قطر لم تتغير سياستها وتواصل الهجوم على دول الرباعى العربى.