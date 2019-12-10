فلسطين تطلب من إسرائيل السماح للمقدسيين بالمشاركة بالانتخابات

طلبت السلطة الوطنية الفلسطينية، من إسرائيل، السماح لأهالي القدس الشرقية بالمشاركة بالانتخابات العامة.
وقال حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية (الجهة المسؤول على التنسيق مع إسرائيل)، الثلاثاء، إن فلسطين طلبت من إسرائيل السماح للمقدسيين بالترشح والانتخاب.
وأضاف الشيخ، في تغريدة على حسابه الشخصي على "توتير":" ننتظر الرد على هذا الطلب".
والإثنين، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن لجنة الانتخابات المركزية أبلغته، بأن كل الفصائل الفلسطينية وافقت على إجراء الانتخابات.
وأردف:" تبقى خطوة واحدة، متعلقة بالانتخابات في القدس المحتلة، ولن نقبل بأن ينتخب أهل القدس في غير القدس".
وعقدت آخر انتخابات رئاسية عام 2005، فيما أجريت آخر انتخابات تشريعية في 2006.
وفي وقت سابق أعلنت كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى حركة حماس، موافقتها على إجراء الانتخابات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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