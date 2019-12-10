طنّان من الشاورما التركية على موائد المحتاجين في إدلب

إسطنبول/ أوغور أصلانهان/ الخليج 365

قدم اتحاد منتجي الشاورما التركي، طنين من الشاورما ومساعدات إنسانية للنازحين في المخيمات بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن الاتحاد، الثلاثاء، أنه أرسل مساعدات غذائية للنازحين في إدلب التي تنفست الصعداء بفضل نقاط المراقبة للقوات المسلحة التركية.

وأشار إلى أن أعضاء الاتحاد بقيادة رئيسة محمد مرجان قدموا إلى المخيمات، ووزعوا طنين من الشاورما المعلبة للنازحين على رأسهم الأطفال، مقدمة من منتجي الشاورما الأتراك.

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ونقل البيان تصريحات لنائب رئيس الاتحاد محمد نظيف أمك، أكد فيها أن تركيا قدمت درسًا كبيرًا في أعظم حركة هجرة في تاريخ البشرية عبر فتح أبوبها لـ 4,5 ملايين لاجئ.

وأشار إلى أن القوات المسلحة التركية وإدارة الطوارئ والكوارث (آفاد)، والهلال الأحمر والمئات من المنظمات المدنية التركية عملت لسنوات من أجل منع تفاقم الكارثة الإنسانية في سوريا.

وقال:" ونحن كاتحاد لمنتجي الشاورما رغبنا في القيام بما يقع على عاتقنا بهذا الصدد، ووزعنا المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية في إدلب، وسنواصل أنشطة الإغاثة في مخيمات النازحين هناك".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.