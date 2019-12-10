الأردن يعلن وجود إصابات بـ"انفلونزا الخنازير"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، عن تسجيل العديد من الحالات المصابة بفيروس "إتش1 إن1" المعروف باسم "انفلونزا الخنازير".

وكشفت الوزارة في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، عن وجود 8 حالات تتلقى العلاج في عدد من مستشفيات المملكة، مشيرةً أنها "تتماثل للشفاء ووضعها العام مستقر".

وحسب المصدر ذاته، قالت هديل السائح، مدير مديرية الأمراض السارية في الوزارة: "إن إنفلونزا الخنازير H1N1 تعتبر من أشكال الانفلونزا الموسمية التي تظهر سنويا، وتتعامل معها الكوادر الصحية بتأمين العلاجات الضرورية والفعالة والمتوفرة باستمرار لدى المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة".

ولفتت إلى أن وزارة الصحة تعاملت خلال الفترة الماضية مع 49 حالة، تلقت العلاج اللازم وتماثلت للشفاء، وغادرت المستشفيات، ولم يتبق سوى الحالات الـ 8 المشار إليها.

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وأوضحت أن "معالجة حالات الإصابة لا تتطلب عزل المصابين في المستشفيات، حيث يتم توفير العلاج ومراقبة استجابتهم له ومن ثم مغادرتهم للمستشفيات عند استجابتهم".

وتعقيبا على حالة الوفاة المسجلة في مستشفى الكرك العسكري (جنوب) الإثنين، ذكرت أن "المتوفى كان مصابا بانفلونزا الخنازير ويعاني من نقص المناعة الناتج عن رومتزم مزمن، ما سبب مضاعفات أدت إلى وفاته".

ولا تعد هذه المرة الأولى لظهور فيروس "إتش1 إن 1" في الأردن، فقد أعلن عنه خلال الأعوام الماضية.

وفي العام 2009، تفشى فيروس "إتش1 إن1" على شكل وباء في العالم أجمع انطلاقًا من المكسيك، وقد خلَّف في حينه آلاف الوفيات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.