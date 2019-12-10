إسطنبول.. مسيرة بالمشاعل تضامنا مع موقوفين بمصر

إسطنبول / حنيفة سونج / الخليج 365

تنظم مجموعة "التضامن من أجل السجناء المصريين"، مساء الثلاثاء، مسيرة بالمشاعل والكشافات في مدينة إسطنبول، تضامنا مع الموقوفين السياسيين بمصر، في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضح بيان صادر عن المجموعة، أن "هناك الآلاف من العلماء والمعلمين والطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية والمحامين والأطباء والسياسيين والفنانين والمهندسين في سجون مصر".

وأشار إلى أنه سيتم خلال المسيرة، التي يشارك فيها مصريون ومنظمات مدنية تركية، إطلاق حملة دولية لإرسال رسائل غلى القابعين في السجون المصرية وإشعارهم أنهم ليس وحدهم.

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وتحدث البيان عن تعرض موقوفين لـ"معاملة قاسية وإهمال طبي وتعذيب وإعدامات ظالمة".

وعادة ما نفت مصر بشكل متكرر وجود معتقلين سياسيين لديها أو تعذيب بمقار احتجازها، وتقول إنها تقدم الرعاية الصحية لكافة السجناء دون تمييز، وتلتزم بالقانون وإتاحة درجات الطعون القضائية المختلفة قبل تنفيذ أي إعدام.

وتحتفل الأمم المتحدة، بيوم حقوق الإنسان في 10 يسمبر/ كانون أول من كل عام، ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.