بدء وصول قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية بدأ أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد إلى الرياض اليوم لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. فقد وصل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان. وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية. كما استقبل خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري.

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