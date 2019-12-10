علاجات منزلية بسيطة للهالات السوداء حول العينين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعاني الكثير من النساء من مشكلة الهالات السوداء حول العينين، وينطبق هذا على الذين يعملون لساعات طويلة أو يعانون من اضطرابات في النوم، حيث يبدو الشخص أكبر سناً بسبب هذه الهالات.



وتمتلأ الأسواق بالمساحيق المبيضة لعلاج أو تغطية هذه البقع، لكن اللجوء إلى الطبيعة يعتبر الحل الأمثل، خاصةً وأن العينين والمنطقة المحيطة بهما حساسة للغاية. وهذه بعض العلاجات التي يمكن تحضيرها في المنزل، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- الطماطم

يساعد مزيج من عصير الطماطم والليمون مرتين يومياً، على تخفيف الهالات حول العينين بشكل كبير، كما ينصح بشرب كوب من عصير الطماطم، مع بعض أوراق النعناع والليمون والملح مرتين في اليوم، كجزء من العلاج.

2- البطاطا

تلف بعض قطع البطاطا المقشرة في قطنة على شكل كرات، وتبلل في عصير البطاطا، ثم توضع على العينين بعد إغلاقهما، مع التأكد أنها تغطي البقع المراد إزالتها، وتترك لمدة 10 دقائق تغسل بعدها بالماء البارد.

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3- أكياس الشاي

تقنية أخرى بسيطة للتخلص من الهالات السوداء حول العينين عن طريق وضع أكياس الشاي الباردة على المنطقة المراد علاجها، حيث تنقع أكياس الشاي الأخضر أو البابونج في الماء، ثم توضع في الثلاجة حتى تبرد قبل تطبيقها على الهالات السوداء.

4- الحليب البارد

يساعد استخدام كمادات الحليب البارد حول العينين على التخلص من الهالات السوداء، بالإضافة إلى تنعيم البشرة، وذلك باستخدام قطنة تبلل بالحليب البارد وتوضع حول العينين مع التأكد من تغطيتها لكامل المنطقة.

5- عصير البرتقال

تخلط كمية صغيرة من عصير البرتقال مع قطرات من الغليسيرين، ويوضع المزيج على الهالات السوداء حول العينين، وبالإضافة إلى أن هذه الطريقة تساعد على التخلص من الهالات المزعجة، فهي تعطي أيضاً توهجاً طبيعياً لعينيك.

6- عصير الأناناس

يمزج عصير الأناناس مع مسحوق الكركم، ويوضع بانتظام حول العينين، وتخفف هذه الطريقة من البقع بشكل ملحوظ.