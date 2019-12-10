هكذا تزيلين الصدأ من الملابس بشكل نهائي!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 تجدين صعوبة في إزالة الصدأ الذي يشوه صورة ملابسك، اليك الحل الفعال والنهائي لإزالة الصدأ من ملابسك في وقت وجيز.

Advertisements قومي بوضع قطعة الملابس في وعاء به الماء المغلى والملح وعصير الليمون والقليل من الخل وكربونات الصوديوم، وزعي الخليط جيدا على البقع بواسطة فرشاة الأسنان، اتركي الخليط على قطعة الملابس لمدة ساعة كاملة، ثم اغسلي القطعة بشكل عادي، وستلاحظين إزالة البقع بشكل نهائي.

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