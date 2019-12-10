تعرف على طريقة عمل صابونة "التخسيس "الحارقة للدهون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
الكثير من الناس يبحثون دائماً عن طرق محتلفة لتخلصهم من الدهون المتراكمة فى أماكن مختلقة من الجسم فقد تتراكم الدهون فى البطن أو الفخذين أو الصدر مماتسبب المشاكل من الظهور بمظهر غير لائق فيكون السبيل الوحيد هو البحث عن وسيلة للتخسيس وحرق الدهون فى هذه المناطق .
حتى نوفر عليكم عذاب البحث والذهاب الى مراكز وصالات التخسيس سنوضح لكم طريقة عمل” صابونة التخسيس “الحارقة لللدهون لشد الجلد وتخفيض الوزن بطريفة صحية عن طريق الاستحمام بها مرة الى مرتين فى اليوم الواحد.
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المطلوب لعمل صابون التخسيس:
1- ملعقة قهوة
2 ملعقة زنجبيل
3- صابونه جلسرين
فلفل اسود ناعم
1 ملعقة من مسحوق القرنفل
1 ملعقة دقيق شوفان
فنجان زيت زيتون
نصف كوب ماء ورد
الطريقة
تُبشر صابونة الجلسرين فى إناء مناسب ويضاف لها ماء الورد ويُقلّب الخليط يُترك الخليط ليلة كاملة حتى تذوب الصابونة بشكل كامل، تضاف باقى المكونات إلى الصابون مع التقليب جيّدًا حتى يتكوّن خليط الصابون، ويُرفع الخليط فى إناء على النار ويترك حتى يغلى ثم يرفع عن النار، ويُصبّ فى إناء مناسب ليتجمّد، يُترك الخليط لمدة أسبوع حتى يتجمّد ثم يُستخدم لتدليك المناطق التى تتراكم فيها الدهون بشكل دائرى ولمدة 5 دقائق يوميًّا، يجب الإستمرار والمداومة على استخدام صابون التخسيس للتخلص وإذابة الدهون المتراكمة تحت الجلدللحصول على بطن مشدودة وقوام ممشوق دون بروز.
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