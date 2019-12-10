بدو الجزائر يواصلون التصويت فى انتخابات الرئاسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل المواطنون الجزائريون من البدو الرحل اليوم الثلاثاء التصويت فى الانتخابات الرئاسية عبر 135 مكتبا متنقلا فى أنحاء البلاد، وهو التصويت الذى بدأ أمس ويستمر 3 أيام.

وأعلنت السلطة المستقلة للانتخابات - في وقت سابق - أن التصويت الخاص بالمكاتب المتنقلة سيستغرق 72 ساعة، على أن يتم إيصال مكاتب التصويت المتنقلة بأحد مراكز التصويت للدائرة الانتخابية حسب القانون الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2019 المعدل والمتمم للقانون الصادر بتاريخ 25 أغسطس 2016 حول النظام الانتخابي.

يذكر أن عدد الناخبين بالجزائر يبلغ نحو 24.4 مليون ناخب، بينهم نحو 914 ألف ناخب في الخارج.

وبدأ يوم السبت الماضي تصويت الجاليات الجزائرية في الخارج، وهو التصويت الذي يستمر حتى بعد غد الخميس.

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