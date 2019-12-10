نائب عراقى: اتفاق سياسى على حل مجلس النواب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عن تحالف سائرون العراقى أمجد العقابى اليوم الثلاثاء أن أغلب الكتل السياسية متفقة على حل مجلس النواب، مشيرا إلى أن 130 برلمانيا وقعوا على مواصفات رئيس الوزراء المقبل.

وقال العقابي ـ في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) ـ "إن تحالف سائرون لم ولن يحضر اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح"، موضحا أن "اختيار أي مرشح لرئاسة الوزراء من الكتل السياسية يعتبر هدما للعملية السياسية بالكامل".

وأضاف أن "أغلب الكتل السياسية متفقة على حل مجلس النواب والمضي بانتخابات مبكرة في حال تقصير الحكومة القادمة"، مشيرا إلى أن "مفوضية الانتخابات لا تستطيع أن تحدد موعدا للانتخابات في ظل الظرف الذي يعيشه البلد".

فيما، أكد رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي ـ ل(السومرية) ـ أن هناك ضغوطا تمارس من الكتل السياسية على رئيس الجمهورية برهم صالح لضرورة تسمية رئيس الوزراء بأسرع وقت ممكن"، لافتا إلى أن "130 نائبا وقعوا على مواصفات رئيس الوزراء المقبل وقدموها للرئيس برهم صالح".

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