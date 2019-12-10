خطآن ترتكبينهما في الصباح يسببان لك البدانة.. فما هما؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الصباح هو أفضل وقت لتحسين عمليات الحرق في الجسم والاستقلاب. فالاستقلاب أو الأيض هو الذي يسرع حرق السكر ويحرر الطاقة. إذا كان الاستقلاب metabolism لديك بطيئاً سيؤدي ذلك الى تراكم الدهون والسكريات في الجسم الأمر الذي يؤدي الى زيادة الوزن .



إذا أردت أن تنحفي عليك ألا ترتكبي هذه الأغلاط في الصباح لأنها تؤدي الى البدانة وتبطئ عمليات الاستقلاب والحرق.

١- تناول الطعام في وقت متأخر

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هذا خطأ يرتكبه الكثيرون . فمعظم الناس لا يمتلكون وقتاً لتناول الفطور فيهرعون الى العمل او المدرسة بدون أن يأكلوا شيئاً ولكن تبين أن الغاء الفطور قد يسيء الى صحتك فهذا يؤدي الى تبطيء عمليات الحرق في جسمك في النهار. فعندما لا يتزود الجسم بالكمية الكافية من الطعام، يرسل الدماغ إشارات الى الجسم حتى يحتفظ بالطاقة. وبناء على ذلك تتخزن الدهون بدل أن تحترق . من الضروي تناول الفطور بعد ساعة من الاستيقاظ فذلك يشعل عملية استقلابية تسمى thermogenesis ( توليد الحرارة ) . هذه العملية تحول الطعام الذي نأكله الى طاقة كما أنها نموذجية حتى نحصل على البروتينات والوحدات الحرارية من الفطور أفضل من الحصول عليها من الغداء والعشاء. فإذا رغبت مثلاً بتناول الدونت بعد الفطور ، تناولها مع الفطور الباكر فبذلك ستتمكن خلال النهار من حرقها.

٢- عدم ممارسة الرياضة

بينت الدراسات أن جسم الشخص يظل يحرق الكالويهات حتى بعد ٢٤ ساعة من ممارسة الرياضة كما برهنت الدراسات أن ممارسة الرياضة في الصباح تؤدي الى حرق المزيد من الوحدات الحرارية . وبناء على ذلك إذا أردت ان تحرق بشكل أفضل مارس الرياضة في الصباح

يمكنك الاستيقاظ في الصباح والذهاب للركض أو المشي كما يمكنك ان تمارس رياضة الكارديو cardio التي تساعد في الحرق أيضاً.مارس هذه الرياضة في الصباح على معدة فارغة .