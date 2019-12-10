شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصفات طبيعية للتخلص من حب الشباب! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعد البكتريا التي تسبب حب الشباب هي كائنات دقيقة مزعجة تنمو في مناطق معينة في بشرتك، مما يجعل البشرة مكان لنمو حب الشباب .



عادة ما تكون المسام المفتوحة والبشرة الدهنية أكثر علاضة لظهور حب الشباب و البثور السوداء، فالمسام تصبح مسدودة مع زيادة تصلب الزهم والزهم هو "غدد بالغة الصغر في بشرة الإنسان تكثر بخاصة في فروة الرأس والجبين والذقن وتفرز مادة تدعى الزهم" ، و يطلق علي إنسداد المسام ” كوميدونيس ” .

حيث يتأكسد المصل في الدم عند الخروج في الهواء ، مما يؤدي إلى ظهور البثور .

نحن هنا نعرض طرق لعلاج حب الشباب من المنزل .

تخفيف نسبة الزهم في البشرة :

عند ما تأكل زيت عباد الشمس في السلطات أو المخبوزات يساعد على تلين البشرة مما يجعلها أكثر لزوجة ويجعلها أقل عرضة لإنسداد المسام الداخلية . و يمكنك أيضاً إستعمال الغسول المنزلي للبشرة والذي يتكون من زيت اللوز ، و المشمش وزيت عباد الشمس و العسل لتخفيف إنسداد المسام .

التخلص من الجلد الميت والملوثات التي تسد المسام :

يمكنك بإستخدام المكونات الطبيعية مثل الفراولة والطماطم ، حيث أنها مصادر طبيعية لحمض الساليسيليك . يساعد حمض الساليسيليك علي منع تكوين البكتريا المسببة لحب الشباب ، مما يجعله عنصر اساسي في المستحضرات الخاصة بحب الشباب . وبإستخدام الأقنعة المنزلية التي تحتوي على هذه المكونات يمكنك التخلص من الخلايا الميتة حتى لا تصبح عالقة في المسام .

العناصر المضادة لبكتريا حب الشباب :

يحتوي كل من زيت شجرة الشاي وزيت اللافندر وزيت إكليل الجبل وزيت النيم علي عناصر طبيعية مضادة للجراثيم والبكتريا . وخصوصاً زيت شجرة الشاي. كما تم إستخدام العسل منذ فترات طويلة كمضاد للجراثيم . العسل يحتوي علي مركبات نشطة ولها خصائص عالية مضادة للجراثيم و أيضاً يعمل علي ترطيب البشرة .

و أيضاً يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم و الذي يعد من مثبطات البكتريا. والزبادي يحتوي علي البكتريا التي تقاوم ميكروبات حب الشباب . ومن المعروف أن التوابل و بما فيها الريحان و البقدونس و الكركم أيضاً تقاوم البكتريا المسببة لحب الشباب ويمكن إضافتهم إلي الأقنعة المنزلية .

العناصر التي تعمل على تهدئة البشرة :

يمكنك إستخدام المكونات الطبية مثل زيت شجرة الشاي وزيت اللافندر لتخفيف الإلتهاب والإحمرار المرتبط بظهور حب الشباب. ويمنك إستخدام الصبار أو دقيق الشوفان لوقف الحكة و الإحمرار .

وهناك عنصر ممتاز أخر لحب الشباب وهو زيت النيم . النيم هو مضاد للجراثيم و يمنع الإصابة ببعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية و الإكزيما و تهدئة الجلد ومنع ظهور حب الشباب .

الوقاية من الندبات الناتجة عن حب الشباب :

هناك العديد من الزيوت التي لها خصائص إلتئام الخلايا وتجديد خلايا البشرة ، مثل زيت الورد و زيت بذور الجزر فهم لهم العديد من الخصائص التي يمكن أن تدخل في الخلطات الطبيعية لعلاج حب الشباب .

قناع لتنظيف و تقشير حب الشباب :

المكونات :

1 معلقة صغيرة من زيت بذور العنب ، ( و لا تتقلق إذا كنت تعاني من بشرة دهنية لأنها تمتصه بسرعة و لا تترك أي أثر دهني .

1/2 معلقة صغيرة من عصير الليمون

1/4 معلقة صغيرة من مسحوق الكركم

1 معلقة كبيرة من العسل العضوي

1 معلقة طعام من السكر البني

4 قطرات من زيت شجرة الشاي أو زيت النيم فكلاهما مضادات للجراثيم .

الخطوات :

خلط المكونات جيداً معاً وتدليك البشرة بالخليط يومياً بطريقة دائرية وغسلها فهو يعمل علي ترطيب البشرة ومضاد للجراثيم و يساعد في التخلص من الخلايا الميتة و الرؤس السوداء .

قناع اللبن الرائب والعسل :

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المكونات :

1 معلقة كبيرة من العسل

واحد قطرة من عصير الليمون

1/2 معلقة من خل التفاح

1/2 معلقة من مسحوق الكركم .

بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي .

الخطوات :

خلط المكونات معاً و ضعهم علي الجلد بلطف ثم غسل البشرة . فهذا مطهر ممتاز و خصوصاً بالنسبة للبشرة الحساسة .

قناع تقشير حب الشباب :

المكونات :

1/4 كوب من الفراولة المهروسة أو عصير الطماطم .

1/4 كوب من الموز المهروس أو الأفوكادو

القليل من صودا الخبز أو مسحوق الكركم أو الإسبرين المطحون .

1/4 كوب من دقيق الأرز ، مسحوق الطين الأخضر .

بضع قطرات من الزيوت الأساسية مثل اللافندر أو النيم

الخطوات :

هرس كل المكونات معاً حتي يصبح الخليط ناعم و يشكل طبقة سميكة ، ثم تركه علي البشرة لمدة 10-20دقيقة و كشط القناع بلطف حتي تتخلص من بكتريا حب الشباب .

قناع ترطيب :

المكونات :

1/4 كوب من بذور العنب أو زيت الجوجوبا .

2 قطرة من زيت الافندر

2 قطرة من زيت شجرة الشاي .

الخطوات :

مزج الزيوت معاً ثم تطبيقهم علي المناطق المتضررة ، ويمكنك أيضاً عمل محلول ترطيب مع إضافة 3/4 أوقية من شمع العسل .

1 كوب من الماء

1/4 كوب من زيت جوز الهند

لعمل القناع قم بخلط المكونات معاً وتطبيقهم علي البشرة .

لعمل المحلول قم بإذابة زيت بذور العنب و زيت جوز الهند و شمع العسل معاً في غلاية مزدوجة و تحريك الخليط جيداً ثم رفعه من علي الحرارة و إصابة عصير الصبار.

مصل للتخلص من الندبات :

المكونات :

3 ملاعق من زيت الجوجوبا .

1 معلقة من ثمرة زيت الورد

6 قطرات من زيت بذور الجرز .

خلط المكونات معاً و تطبيقهم علي البشرة يومياً . هذا المصل يساعد في علاج أثار الندبات كما يمكنك تخزينه في زجاجة بعيداً عن أشعة الشمس .