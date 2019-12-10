مأكولات ضرورية للتخلص من الشيب!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد علماء في الولايات المتحدة الاميركية ان الفكرة القديمة المنتشرة بأن الشيب دليل على الشيخوخة أو المرض غير صحيحة، بل هو على العكس دليل على الحالة الصحية الطبيعية الجيدة للجسم.



وأشار العلماء إلى أن ظهور الشيب، يكون بسبب انخفاض مادة الجلوتاثيون glutathione المضادة للأكسدة التي ينتجها جسم الإنسان، وذلك بسبب استخدام الجسم لها من أجل إبطال عمليات الأكسدة، وان ارتفاع مستوى الأكسدة في الجسم هو ما يسبب الشيب.

وأضافوا: "كلما تقدم الإنسان في السن ازدادت عمليات الأكسدة في جسمه مسببة انخفاض مستوى مادة الجلوتاثيون".

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وشدد العلماء على أن ظهور الشيب في وقت مبكر (قبل بلوغ سن الـ30) فإن هذا قد يشير الى وجود مشكلة صحية في الجسم بسبب سوء التغذية التي تسبب نقص في بعض العناصر الغذائية المهمة في تكوين مادة الميلانين المسؤولة عن لون الشعر، وللتخلص من مشكلة الشيب إليكم لائحة ببعض المأكولات التي يمكن اللّجوء اليها:

السلمون: يعتبر السلمون من أهم المأكولات البحرية التي تساعد على مكافحة الشيب. لأنه مصدر طبيعي للـ"سيلينيوم" الذي ينظم إنتاج الهرمون، الذي يؤدي بدوره إلى المحافظة على لون الشعر.

الشوكولا: يساعد الشوكولا على منع ظهور الشعر الأبيض وذلك لأنّه غنيّ بمادة النحاس، ومن المعروف أن النحاس ينتج "الميلانين" في الشعر، وهي المادة المسؤولة عن إنتاج اللون في الشعر.

اللّوز: يتميّز اللوز بغناه بالنحاس الذي يعتبر أساسي في انتاج "الميلانين" التي يؤخر ظهور الشيب.

الخضروات الورقية الخضراء: تحتوي الخضروات الورقية الخضراء على الفيتامنيات والمعادن التي تغذي فروة الرأس والتي تساهم في التخلّص من كلّ مشاكل الشعر بما فيها الشيب.