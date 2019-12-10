عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

في الأيام الأخيرة، تحوم شبح الانفلوانزا، والذي يلازم البعض طوال الفصل من دون ادراك السبب الكامن وراء هذا المرض المزعج، الذي يكرر زياراته من وقت لأخر.



اذا كنت تفكر أن اللقاحات هي الحل الوحيد والأمثل للهروب من الانفلونزا، فأنت بلا شك تورط نفسك، لأن الخضوع للقاح يجبرك على تكرار الأمر كل سنة، كما أن أخذ اللقاح لا يعني عدم الاصابة مطلقا بها طيلة الموسم، بل على العكس من ذلك، قد تخفف زيارته فقط.

ما هي الارشادات التي ينصح بها تجنبا للانفلوانزا؟

نظام غذاء متوازن:

من الطبيعي التذكير بضرورة اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، لأن هذا الامر يعزز جهاز المناعة، فالنظام الغذائي يجب أن يكون غنياً بالبروتيينات، كما لا يجب افتقاره الى السعرت الحرارية بشكل مبالغ فيه.

كما أن التركيزعلى تناول الوجبات السريعة غير الصحية من شأنه أن يقلل احتواء أجسامنا عن الكثير من الفيتامينات، فمن الضروري تناول الفاكهة والخضر بشكل يومي، إضافة الى الحبوب الكاملة والحليب ومشتقاته شرط ان تكون قليلة الدسم.

مضادات الاكسدة:

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لا يجب اغفال عنصر مهم كذلك هو الانتباه الى ضرورة تناول المواد الغذائية التي تحتوي على مضادات أكسدة، منها الفليفة الحمراء والبروكولي والبطاطا الحلوة والشاي الاخضر (من دون إضافة السكر).

كما تلعب العناصر التي تحتوي على فيتامينات "أي"، "سي"، "إي" والبيتا كاروتين دورا أساسيا في تعزيز المناعة ورفع قدرتها على الاستجابة فورا عندما يلزم الأمر.

الفيتامين "دي":

الى جانب دوره الأساسي في صحة العظام، أفادت العديد من الدراسات التي أجريت في الاعوام الاخيرة أن الفيتامين "دي" يلعب دورا أساسيا في تنشيط جهاز المناع. في المقابل انخفاض مستواه قد يؤدي الى ارتفاع احتمال الاصابة بالانفلونزا وبأنواع مختلفة من الالتهابات التنفسية.

الاوميغا 3:

يعتبر هذا العنصر بالأساس مفتاحا لتعزيز المناعة، وبالتالي في مكافحة الانفلوانزا، وهو متوافر بشكل أساسي في السمك وتحديدا في سمك السلمون. ينصح بتناوله مرة واحدة في الاسبوع إن أمكن.

النوم والارهاق:

لا يمكنك مقاومة المرض، إذا كان نمط حياتكم لا يأخذ في الاعتبار عدد كاف من ساعات النوم، فهذا يضعف جهاز المناعة، ويجعلكم بالتالي أكثرعرضة للاصابة بالانفلوانزا. الامر نفسه بالنسبة الى الضغط العصبي والتوتر والارهاق.

فهذه العوامل تلعب أدوارا سلبية وتؤدي الى اضعاف المناعة.