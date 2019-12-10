أشياء تستطيع فعلها أثناء النوم.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قد تظن بأن النوم هو الفترة التي ننقطع فيها تماماً عن العالم الخارجي فقط بهدف الراحة، وهذا ليس خاطئًا تمامًا، لكن هناك أمور أخرى يمكنك القيام بها وأنت نايم. سنعرض عليكم في هذه المقالة بعض الأمور التي تستطيع أن تتعلمها أو تستفيد منها خلال نومك.

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عند تعلمك لكلمات أجنبية جديدة خلال يومك، حاول أثناء نومك أن تشغل تسجيل صوتي لهذه الكلمات ومعانيها، هذا سيساعد بشكل كبير في ترسيخ المعاني في دماغك. حيث أن الدراسة أجريت على مجموعة ألمان يتعلمون اللغة الهولندية، وقد وجدت بأن النائمين عند نومهم على تسجيل الكلمات التي تعلموها أعطوا نتائج أفضل من ناحية الحفظ.

فلنفترض أنك درست لامتحان وتريد أن تزيد من فرص حفظك للمعلومات، يمكنك حينها الدراسة على نغمات محددة أو أناشيد، وعند نومك قم بتشغيل نفس هذه الأناشيد، هذا سيحفز الدماغ على تخزين البيانات في الذاكرة طويلة الأمد.