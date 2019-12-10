قصة سعر بيجامة العنود التي تصدرت الترند على تويتر في السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تصدر هاشتاغ بعنوان #بيجامه_العنود_بمليون_ريال الترند في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء.



وأظهر المغردون والناشطون تفاعلا مع الهاشتاغ، حيث أن بيجامة العنود وصل سعرها إلى 900 ريال ألف سعودي.

وانتشر فيديو لفتاة على منصات التواصل الاجتماعي تتدعي أنها العنود وتقوم بالحديث عن البيجامة الخاصة بها، وتقول أن تصنيعها كان من أرقى أنواع القماش، وادعت أن البيجامة يوجد عليها أصداف مطلية بالذهب.

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وتحدثت العنود خلال الفيديو المنتشر على منصات التواصل وعلى حسابها الخاص على السناب شات أن البيجامة عليها زراير مطلية من الذهب الخالص ويبلغ سعرها نصف مليون ريال سعودي.

ومع نشر العنود للفيديو شك الناشطون والمتابعون والمغردون في الفيديو وقال البعض أن البيجامة يتم بيعها في المتاجر والأسواق المنتشرة في السعودية وسعرها لايتجاوز 250 ريالاً سعودياً ما دفعهم لنشر صور البيجامة.

وذكر بعض المغردون عبر هاشتاغ بعنوان #بيجامه_العنود_بمليون_ريال أن العنود تهدف من وراء نشر الفيديو هو الشهرة ولا صحة السعر الذي تداولته على حسابها على السناب شات خاصة ان البيجامة موجودة في الأسواق السعودية وفي منتاول الجميع.

وأعرب البعض خلال التغريدات عن سخريتهم من سعر البيجامة، خاصة أنها بالغت كثيراً في السعر.