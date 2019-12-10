بكتيريا تمنعكم من النحافة وتسبب لكم مشاكل.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الأمعاء عضو في الجسم معرض لعدد كبير من البكتيريا التي يمكن أن تؤدي إلى نفخة غير عادية تصاحبها أوجاع وحرقة.



أشهر أنواع هذه البكتيريا هي ال l’Helicobacter Pylori، وهي بكتيريا في الأمعاء تسبب أعراضاً سيئة غير مرغوب فيها : النفخة، الإسهال، حرقة المعدة، التجشؤ وارتداد الأسيد وحتى الإمساك، وصولاً إلى القرحة.

تعتبر هذه البكتيريا المسؤول الأساسي عن الإصابة بالالتهاب المعوي سواء كانت في حالة التقرح في المعدة أو في الاثنا عشر.

كيف نتخلص من هذه البكتيريا ومن النفخة في نفس الوقت ؟

العلاج الذي يزيل هذه البكتيريا المعوية يبدأ باستعمال نوعين من البكتيريا الجيدة ( probiotics ) فعالان في محاربة النفخة، وهما Lactobacillus وBifidobacterium، اللذان من ضمن مهامهما حماية الأمعاء والدفاع عنها في وجه هجوم البكتيريا المؤذية.

الطعام السليم يساهم أيضاً في تنظيف الأمعاء وإزالة السموم منها، وخاصة المأكولات الغنية بالفيتامينات A,E,Cومعدن الزنك.

إذا اتبعتم هذه النصائح سوف تتخلصون بسهولة من هذه البكتيريا السيئة وتحموا الأمعاء بفعالية.

وماذا فيما يتعلق بخسارة الوزن ؟

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في المقابل نقدم لكم وصفة خارقة للتنحيف ستخلصكم من الدهون غير المرغوب فيها وفي نفس الوقت من النفخة التي تزعجكم بشكل كبير.

المكونات :

. ليمونة حامضة

. خيارة

. ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور

. ملعقة من عصير الألوه فيرا

. باقة بقدونس

. نصف كوب من الماء.

عليكم فقط أن تخفقوا المكونات في الخلاط ( mixer ) للحصول على مشروب خارق يزيل النفخة من البطن ويخفف كل الدهون التي يجب أن لا تكون موجودة في جسمكم. اشربوا منه كوباً واحداً فقط في اليوم وستلاحظون الفرق بعد يوم واحد.