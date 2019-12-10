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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معلومات مخيفه جداً لكنها مهمة! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
مجموعة من المعلومات التي قد تخيفك ولكنها في نفس الوقت مهمة لانها تبقيك على علم وثقافة بما قد يفيد وقد يضر ولهذا يجب ان تهتم بمعرفتها دائما حتى لاتقع بما قد يضرك.
عندما يلذعك مشروب ساخن فى لسانك فانه يقتل مايقارب من 3.2 مليون خلية
الدموع تطرد السموم من الجسم لذلك تشعر براحة كبيرة بعد البكاء
من الجينيات الثابتة لدى الانثى جينات الخوف من الحشرات فهو ليس مصطنع
عندما تغلق إذنيك تسمع اصوات داخلك ، انها صوت العمليات الحيوية لجسمك كالنبض وضخ الدم والهضم..إلخ
التسمم المائي هو نقص الصوديوم في الدم نتيجة لحصر البول لفترة طويلة وقد يؤدي للموت
الأنف والأذن هما العضوان الذان يستمران بالنمو حتى موت الشخص
المواقف المرعبة تقلل من السمنة لان الجسم يسعى لفقد الكثير من السعرات الحرارية
إذا اردت الإنتحار يمكنك تناول 100 كاس من القهوة فى خلال 3 ساعات
“السقوط من مكان عالى” ليس حلم ولكنه رد فعل للدماغ اثناء النوم ليضع الانسان في صدمة حتى يفيق وذلك لان احد الاجهزة بالجسم كان على وشك التوقف ولكنه يعمل من جديد نتيجة للنشاط المكتسب من حركة الاستيقاظ.
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