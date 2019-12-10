اختفاء طائرة عسكرية في تشيلي على متنها 38 شخصاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن سلاح الجو في تشيلي اختفاء طائرة عسكرية على متنها 38 شخصاً الاثنين، بعد إقلاعها من جنوب البلاد متجهة إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية.

وأفاد بأن 17 ممن كانوا على متنها هم من أفراد الطاقم والبقية ركاب.

وأكد الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا، الذي تشهد بلاده أسوأ اضطرابات مدنية تمر عليها منذ عقود، في تغريدة أنه سيتوجّه إلى مدينة بونتا أريناس التي أقلعت منها الطائرة في جنوب البلاد برفقة وزير الداخلية غونزالو بلومل.

وسيلتقيان هناك بوزير الدفاع ألبيرتو إسبينا للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ.

وقال بيان صادر عن سلاح الجو إن «طائرة سي-130 هيركليز أقلعت الساعة 16.55 (19.55 ت غ) من مدينة بونتا اريناس إلى قاعدة الرئيس إدواردو فري» في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا).

وأعلن سلاح الجو «حالة التأهب» إثر فقدان الاتصال بالطائرة الساعة 18:13 وأطلق عملية إنقاذ باستخدام طائرات وسفن تابعة لسلاح البحرية التشيلي.

وكانت الطائرة تقوم بمهمات دعم لوجستي وتنقل موظفين إلى القاعدة في القارة القطبية الجنوبية لتفقّد خط أنابيب إمدادات الوقود للقاعدة ومعالجة المنشأة لمنع تآكلها جراء الصدأ.

وتأتي الحادثة بينما تشهد تشيلي تظاهرات خرجت منذ نحو شهرين للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والتعبير عن الرفض للنخبة السياسية.

وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 26 شخصاً وإصابة أكثر من 12 ألفاً بجروح، بحسب منظمة الدول الأمريكية.